03 Eyl 2022 - 10:10- Gündem G: 03 Eyl 2022 - 10:11

Muğla'da 5.3 Büyüklüğünde Deprem!

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Akdeniz ile Ege Denizi'nin kesiştiği Muğla'nın Datça açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Muğla'da 5.3 Büyüklüğünde Deprem! mask
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Akdeniz ile Ege Denizi'nin keşiştiği Muğla'nın Datça açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Yunanistan Lasithi'nin 20,1 kilometre, Datça'nın ise 203,79 kilometre açıklarında saat 07.13'te 5.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
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03 Eyl 2022 - 10:10 - Gündem

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