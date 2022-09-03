Başkan Oğuz’dan Zabıta Teşkilatı’na 196.Yıl Dönümü Ziyareti...

Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 196'ncı yıl dönümü nedeniyle Kahramankazan Belediyesi zabıta personeliyle bir araya geldi. Zabıta Haftası'nı kutlayan Başkan Oğuz yaptığı konuşmasında Kahramankazan Belediyesi zabıta teşkilatına özverili çalışmaları nedeniyle teşekkürlerini iletti.

'KAHRAMANKAZAN HALKINA EN İYİ HİZMETİ ÜRETMEYE ÇALIŞIYOR'

Oğuz, Zabıta Teşkilatı'nın özellikle halkla ve esnafla ilişkilerde çok büyük önemi olduğunu dile getirdiği konuşmasında, Kahramankazan Belediyesi'nin güçlü bir kurumsal yapısı olduğuna dikkati çekti. Oğuz, "Zabıta Teşkilatı belediyelerin en önemli kurumlarından bir tanesi. 4 Eylül 1826 yılından itibaren yerel yönetimlerin en köklü teşkilatı olan zabıta teşkilatımız şehirlerimizde, ilçelerimizde vatandaşlarımızın sağlığını, huzurunu ve esenliğini sağlıyor.

Zabıta teşkilatımız belediyelerimizin vitrini, halka açılan kapı, esnafımızın güveninin teminatıdır. Kahramankazan Belediyesi geçmişten bu yana tüm birimleriyle güçlü bir kurumsal yapıya sahip. Zabıta Teşkilatımız da Kahramankazan halkına en iyi hizmeti üretmeye çalışıyor" dedi.