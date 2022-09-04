04 Eyl 2022 - 20:51- Gündem G: 04 Eyl 2022 - 20:52

2022-YKS Ek Yerleştirme Takvimi Belli Oldu! Ek Yerleştirme Ücreti Ne Kadar? Ödemeler Ne Zaman Yapılacak?

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2022-YKS sonuçlarına göre 2022-2023 akademik yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme tercihleri 7-13 Eylül 2022 tarihlerinde yapılacak.
2022-YKS Ek Yerleştirme Takvimi Belli Oldu! Ek Yerleştirme Ücreti Ne Kadar? Ödemeler Ne Zaman Yapılacak? mask
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Ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yürütülecek. Adaylar, tercihlerini, 7-13 Eylül 2022 tarihleri arasında T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr​" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.

Ek yerleştirme için ücret ödemeleri 14 Eylül’de yapılacak. Tercih ettikleri programlara yerleşme hakkı kazanan adaylar 25-28 Eylül tarihlerinde elektronik kayıt yaptırabilecek. Ek yerleştirmelerin üniversitedeki kayıtları ise 26-30 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilebilecek.
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04 Eyl 2022 - 20:51 - Gündem

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