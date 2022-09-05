Sistit Enfeksiyonu Nedir? En Çok Kimleri Etkiliyor? Dikkat Sağlıksız Beslenme Sistit Riskini Arttırıyor...

“İdrar yolu enfeksiyonuna bağlı sistit kadınlarda daha çok görülüyor. Kronik sistitlerde diyet tedavinin ayrılmaz bir parçasıdır. Özellikle kızartılmış gıdalar, tuzlu, baharatlı yiyecekler, asitli içecekler, çay ve kahve tüketimi sistiti tetikleyebilir” dedi.

Tıbbi terminolojide sistit, kelime anlamıyla mesane enflamasyonu, yani mesane enfeksiyonudur. Halk arasında sık sık idrara çıkma durumuna “sistit” dendiğinin altını çizen Anadolu Sağlık Merkezi Üroloji Uzmanı Dr. Elnur Allahverdiyev, “Oysa mesanenin tüm hastalıklarında sık idrara çıkma görülüyor. O yüzden sık sık idrara çıkma veya her idrarda yanma şikâyeti olan hastaya ‘sistit’ gözüyle bakılmaması lazım” açıklamasında bulundu.

Mesaneyi ilgilendiren tüm rahatsızlıkların belirtileri sistit ile benzer

İdrar yolu taşları, mesane taşları, mesaneye yakın olan herhangi bir organın enfeksiyonu, iltihap durumu, bağırsakların ya da prostat bezinin herhangi bir enfeksiyonu veya idrar kanalı darlıklarının, sistit belirtileri gibi bir hissiyat uyandırabildiğini vurgulayan Üroloji Uzmanı Dr. Elnur Allahverdiyev, “Mesaneyi ilgilendiren tüm hastalıkların belirtileri aynıdır. Bu yüzden hasta ‘sistit oldum’ dediği zaman mutlaka bir üroloji uzmanı tarafından değerlendirmeli” diye konuştu.

Bol sıvı alımı önemli

İdrar yolu enfeksiyonları ve sistitin en önemli risk faktörleri arasında yeterli sıvı almamanın ve idrar kanalı darlığı gibi anomalilerin yer aldığını söyleyen Dr. Elnur Allahverdiyev, “Örneğin yaz aylarında ıslak mayoyla durmak veya ayakları üşütmek de risk faktörleri arasında yer alıyor. Üşütmek, özellikle kronik sistitli hastalarda sistit belirtilerini arttırıyor. Bol sıvı tüketimi ve düzenli idrar yapmak sistit olasılığını azaltıyor. Bazen de ilişki sonrası kadınlarda sistit belirtileri gelişiyor. Bu kadınların muayene olması ve düzeltilebilir nedenlerin tedavi edilmesi gerekiyor” hatırlatmasında bulundu.

Tekrarlayan sistiti önlemenin yolları

Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu veya sistitin önlenmesi için özellikle bol sıvı tüketmek, düzenli tuvalete gitmek, idrarı tutmamak ve hijyene dikkat etmek gerektiğine değinen Dr. Elnur Allahverdiyev, “Ayrıca kabızlık sorunu da sistite yol açan önemli nedenlerden biridir. Bu nedenle kabızlık varsa öncelikle kabızlığın üzerine gidilmesi ve tedavi edilmesi lazım. Tekrarlayan sistitin önüne geçebilmek için ayrıca herhangi bir idrar yapma bozukluğu, vajinal kuruluk, genital yapıda anomaliler, idrar kanalı darlığı veya idrar yollarındaki anatomik bozuklukların da tedavi edilmesi önemli” dedi.

Sistitin nedeninin araştırılması önemli

Bir kadında veya erkekte tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu bulguları varsa mutlaka hastanın değerlendirilmesi, nedeninin bulunması ve tedavi edilmesi gerektiğini söyleyen Dr. Elnur Allahverdiyev, “Nedeni araştırılmadığı zaman hastalar uzun süre antibiyotik tedavisi almış ama tekrarlayan sistitin önüne geçilmemiş oluyor. Eğer basit bir idrar yolu veya mesane enfeksiyonu varsa, enfeksiyona neden olan etkene karşı antibiyotik tedavisine başlanabilir. Ama şikayetler bu tür bir enfeksiyona bağlı değilse, antibiyotik tedavisi işe yaramaz. Botoks, aşırı aktif mesane, nörojen mesane gibi durumlarda mesane içerisine uygulanıyor. Ortalama 6 aylık süre içerisinde hastaların şikayetlerini yüzde 70 başarıyla rahatlatıyor” dedi.