Pursaklar Belediyesinden Öğrencilere Kırtasiye Desteği Veriliyor! Ankara'da Öğrenci Kırtasiye Desteği Veren Belediyeler...

Yeni eğitim öğretim yılını başlaması ile birlikte Pursaklar Belediyesi, her yıl olduğu gibi maddi durumuna bakılmaksızın, ilçede eğitim gören tüm öğrencilere dağıtılmak üzere kırtasiye malzemelerinin hazırlıklarını tamamladı. Kırtasiye setlerinin hazırlıklarını an be an takip eden Başkan Ertuğrul Çetin, belediye ekiplerinin dört koldan hareket ederek, üzerlerinde ünlü şairlerin en güzel şiirlerinin bulunduğu defterler, kalemler ve silgiler başta olmak üzere hediye edilecek olan kırtasiye malzemelerinin, öğrencilerin eline bir an önce ulaştırılması talimatını verdi.

‘‘Pursaklar’da öğrenci olmak ve genç olmak ayrıcalık’’

Pursaklar’da bu yılda çocukların çantalarının dolduğunu belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Her yıl olduğu gibi bu senede çocuklarımıza kırtasiye seti hediyelerimiz olacak. İhtiyaçlar noktasında da bizde karınca kararınca her sene olduğu gibi bu sene de kırtasiye yardımları noktasında destek olmak istedik.

Özenle hazırladığımız defterlerimizde ünlü şairlerimizin en güzel şiirlerini de kapaklarına koyduk. Pursaklar’da öğrenci olmak ve genç olmak ayrıcalık. Bunu her alanda sizlere yaşatmaya devam edeceğiz. Yeter ki siz okuyun. Yeni eğitim-öğretim yılının tüm öğrencilerimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum’’ dedi.