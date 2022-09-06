Pursaklar Golf Ranch Sahası Açılış İçin Gün Sayıyor! Pursaklar Golf Ranch Sahası Nerede?

Vatandaşların günün stres ve yorgunluğundan sıyrılarak, nefes almalarını ve keyif dolu vakit geçirebilmelerini sağlamak için Pursaklar Belediyesi tarafından, yapım çalışmalarının devam ettiği Golf Ranch sahasındaki çalışmalar hızla devam ediyor.

‘‘Sporda öncü bir Pursaklar için ilçemize yeni projeler kazandırmayı sürdürüyoruz’’

Golf Ranch sahasındaki çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlayarak ilçe halının hizmetine sunmayı planladıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Sporda öncü bir Pursaklar için ilçemize yeni projeler kazandırmayı sürdürüyoruz. Sporun farklılığını yaşamak adına ilçemizde Mini Golf Sahası projemizdeki çalışmalarımız hızla devam ediyor. Dünyada adından söz ettiren yeni golfçülerin yetişeceği bir Golf Sahası olacağına gönülden inanıyorum. Sporun her dalını hemşehrilerimiz arasında yaygınlaştırmaya devam edeceğiz’’ dedi.

350 metre kare kapalı ve 1300 metre kare açık alanda kurulan 13 atışlık Mini Golf Sahasında vatandaşlar yeşille iç içe bir alanda spor yapabilmenin keyfine varırken, profesyonel antrenörler eşliğinde Mini Golf hakkında gerekli bilgi birikimine de sahip olacak. Golf sporuna ilgi duyan sporcular için bütün teknik detayların düşünüldüğü Golf Ranch Sahası ile birlikte sportif anlamda ilçeye yeni bir spor dalı ve yeni bir hava katmış olacak.