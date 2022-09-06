Sincan’da zabıta teşkilatına ahde vefa! 196.Yılı Kutlandı...

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, 1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftası vesilesiyle Sincan Zabıta Teşkilatı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Ahde Vefa programına katıldı. Büyük bir gayret ve özveriyle çalışan zabıta teşkilatının Zabıta haftasını kutlayan Başkan Ercan “Her anlamda fedakârlık gerektiren bu mesleği görev aşkıyla yapan tüm zabıtalarımıza teşekkür ediyorum. Nice 196 yıllarda Zabıta Teşkilatımız var olacaktır” dedi.

Zabıta Haftası’nın 196. yıl dönümünde Zabıta Derneği’nin Ahde Vefa programında Zabıta Teşkilatı ile bir araya gelen Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, halkın huzurunu, mutluluğunu ve sağlığını ön planda tutan zabıta memurlarının Zabıta Haftası’nı kutladı. Başkan Ercan, Zabıta teşkilatının kulluk kuvvetlerinin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirttiği konuşmasında “196. yıl dile kolay. Bu, müessesenin artık ne kadar sağlam temellere oturduğunu ne kadar gelenekselleştiğini gösteren en önemli işaret. İnşallah nice 196 yıllarda Zabıta teşkilatı hayatını idame ettirecek. Türk idare teşkilatında, kolluk teşkilatında yeri doldurulamayacak bir kurum. Gerçekten zor bir meslek, zor bir faaliyet alanı. Hem bir belediyeci olarak güler yüzünüzü eksik etmeyeceksiniz hem de toplum düzeninin, ticari faaliyetlerin bozulmaması için düzeni sağlayacaksınız. Kolay değil. Dolayısıyla her anlamda fedakârlık gerektiren, her anlamda görev aşkı ve heyecanıyla dolu olmayı gerektiren bir meslek bu” Dedi.

BAŞKAN ERCAN: “ZABITAMIZIN HER ZAMAN YANINDAYIZ”

Zabıta teşkilatının belediyeyi ve Başkanı temsil ettiğini vurgulayan Başkan Ercan “Zabıta kardeşlerimin nasıl zorluklarla karşılaşabileceğini yakından biliyorum, takip ediyorum.

Ne olursa olsun belediyemizin, Başkanın yüzünü eğdirmemek üzere bir çalışma disiplininiz var, bundan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bundan sonrası için de her zaman yanınızda olmaya gayret edeceğim.” Diyerek sözlerini noktaladı.

Başkan Ercan’ın konuşmasının ardından emekli olan zabıta personellerine plaket takdimi yapıldı.