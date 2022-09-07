Ertuğrul Başkan’dan Zabıta Teşkilatına 196.Yıl Kutlaması

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Zabıta Haftası dolayısıyla Belediye Başkan yardımcıları, Zabıta Müdürü Tarık Ezandemir ve Zabıta personeli ile yemekte bir araya geldi. Zabıta Teşkilatı’nın belediye ve vatandaşlar arasında köprü görevi gördüğünü dile getiren Başkan Ertuğrul Çetin, Pursaklar'da düzeni ve asayişi sağlama görevlerindeki çalışmalarından dolayı zabıta personelini tebrik etti.

‘‘Zabıta birimimiz belediyenin en önemli birimlerinden birisidir’’

Programda kısa bir konuşma yapan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Zabıta memurlarımızın Pursaklar halkının güven ve huzur içinde yaşaması için gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışıyor. Zabıta birimimiz belediyenin en önemli birimlerinden birisidir. Belediyemiz adına, hepinize hizmetlerinizden ötürü teşekkür ederim. Hepinizin Zabıta Haftası’nı kutluyorum’’ dedi.