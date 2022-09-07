Keçiören Aile Terapi Merkezi’nden Yeni Hizmet: Ücretsiz Beslenme ve Diyet Danışmanlığı...

Aile Terapi Merkezi tarafından sunulan ücretsiz danışmanlık hizmetinin toplum sağlığı açısından önemli olduğunu vurgulayan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Bireysel danışmanlık, çift danışmanlığı, çocuk destek, ergen destek, iş ve kariyer danışmalığı ve yetişkin destek başlıklarıyla hizmet vermeye devam ediyoruz. Bunların yanına beslenme ve diyet danışmanlığı hizmetimizi de ekledik.

Çünkü sağlıklı ve konforlu yaşamanın temelinde ruh ve beden sağlığımızın önemi oldukça büyük. Bu bakımdan Aile Terapi Merkezimiz, ‘Problemin kaynağı nedir, çözümü nedir, insanlarımızı nasıl terapi ederiz, aile birlikteliğini nasıl kurtarırız, insanlarımızın mutlu olması için ne tür katkılar sunabiliriz’ diyerek toplumsal anlamda önemli bir misyon üstlenmiştir. Birçok ailemiz ve insanımız buraya müracaat ederek destek alıyorlar.” dedi.

BESLENME VE DİYET DANIŞMANLIĞI SÜRECİ NASIL İLERLİYOR?

Bu alandaki danışmanlık sürecinde uzman diyetisyenler ilk olarak danışanla ön görüşme gerçekleştiriyor. Yüz yüze görüşme için beslenme ve diyet alanına göre gerekli görülen besin tüketim kaydı ve son bir aya ait kan tahlili sonuçları isteniyor. Yüz yüze görüşme gününde ise danışana ölçümleri çerçevesinde diyet listesi planlanıyor.

Aile Terapi Merkezi’nde boy ve kilo ölçümleri ise profesyonel cihazlarla sadece kilo kontrolü gerektiren beslenme ve diyet tedavileri için yapılıyor. Kilo kontrolü gerektirmeyen kronik hastalıklar( çölyak, hipertansiyon, kolesterol, aterosklerotik kalp hastalığı vb.) için ise bu ölçümler yapılmıyor. Danışanın tedavi süreci uzman diyetisyenler tarafından sürekli takip ediliyor. ​