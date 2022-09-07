Yıldızlar Geçidiyle Türkiye Motofest'ten Yeni Rekor...10 Büyük Konseri 260 Bin Kişi İzledi...

Türkiye MotoFest Konserleri’ne bu yıl Gökçe, Yüksek Sadakat, Sagopa Kajmer, Manuş Baba, Ebru Yaşar, Mary Jane, Koray Avcı, Kolpa, Erol Evgin ve Ajda Pekkan binlerce sevenleriyle buluştu ve birlikte şarkılar söyledi.

5 günde 10 büyük konseri 260 bin kişinin üzerinde kişi izledi

Türkiye’nin en büyük entegre gençlik ve spor festivali Türkiye MotoFest, bu yıl yine rekor kırdı. 5 günde 10 büyük konser ile Türkiye MotoFest Konserleri, 260 bini aşan izleyiciyi ağırladı. Geçtiğimiz yıl 200 bine yakın izleyicinin geldiği Türkiye MotoFest, bu yıl her konseri rekor kırdı. Alanı dolduranlar gönüllerince eğlendi.

Gökçe, Yüksek Sadakat, Sagopa Kajmer, Manuş Baba, Ebru Yaşar, Mary Jane, Koray Avcı, Kolpa, Erol Evgin ve Ajda Pekkan binlerce sevenlarıyle buluşarak unutulmaz anlar yaşadı.

50 ÜCRETSİZ ETKİNLİK

Mini golften simülatör oyunlarına, ziplinedan çocuklar için motosiklet eğitimlerine, futbol ve basketbol turnuvalarından video oyunlarına, akrobasi gösterilerinden tırmanma duvarına kadar 50’ye yakın ücretsiz etkinlik ile katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi, Spor Toto’nun destekleriyle Anlas, Asperox, Avşar, Bitci, ECC Tur, Honda, Monster, NG Afyon, Özerband, TURKSAT ve Volta’nın sponsorluğunda Türkiye’nin yıldızlarını ağırlıyor ve motosiklet kültürünün gelişimine katkıda bulunuyor.