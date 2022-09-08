Erteleme Davranışı Nedir? Neden Erteleriz? Erteleme Davranışından Kurtulmak Mümkün Mü?

Kimi zaman hayatın yoğunluğundan, kimi zaman yapılacak işlerin çokluğundan ya da o an başka bir şey yapmak istediğimiz için bazı şeyleri erteleyebiliyoruz. Ancak bazen ufak bir erteleme çok büyük sorunlara dönüşebiliyor. Kendi kendimize “Daha sonra yaparım. Daha vakit var, hallederim” gibi sözler söyleyip belki de en önemli işlerimizi son dakikaya bırakıyor ve strese giriyoruz.

Çok kolay yapılabilecek bir işi kendimiz için zor bir hale getirebiliyoruz. DoktorTakvimi.com uzmanlarından Psk. Sedef Yıldırım, erteleme davranışıyla başa çıkmanın ipuçlarını veriyor.

“Hepimiz bazen işlerimizi erteleyebiliriz” diyen Psk. Yıldırım, buradaki asıl sorunun bu erteleme davranışının sıklığında, kişinin günlük hayatına olan etkisinde ve kişiye verdiği rahatsızlıkta yattığına dikkat çekiyor. Bir iş ertelendiğinde kişi o an için rahatlamış hissetse bile belli bir süre sonra bu rahatlığın strese dönüştüğünü anlatan Psk. Yıldırım, şöyle devam ediyor: “Kişi erteleme davranışının ona daha iyi geldiğini düşünerek bu stresle baş etmek için erteleme davranışını tekrarlar.

Bu döngü işin yapılması gereken son ana kadar devam eder. Bu son anda ise kişi işini yapamayacağını, belki de onun için çok zor olduğunu düşünür, bu stres yüzünden yetersiz hisseder ve bu durum kişinin hem duygu durumunu hem de yaşamsal işlevini etkiler. Bu erteleme yapılacak bir iş değil, kişinin kendi özel yaşamına yönelik bir aktivite de olabilir. Kendini iyi hissetmesini sağlayacak şeyleri erteleyen bir kişi sonunda “Neden iyi hissetmiyorum?” sorusunu sorar. Bazen de tam tersi olarak kişiler kendilerini yetersiz, başarısız hissettikleri için erteleme davranışına başvurabilir.”

Kişinin erteleme davranışının sağladığı haz yüzünden yapması gereken şeyleri tekrar tekrar ertelediğinin altını çizen Psk. Yıldırım, çözüm için şunları öneriyor: “Ertelemeden aldığınız hazzı başka şeylerde aramak, erteleyeceğiniz işi yapıp sonrasında kendinizi ödüllendirmek çözüm olabilir. Bu şekilde hem ertelemeyi ertelemiş hem de alınan hazzı başka şeylere yönlendirmiş olursunuz.

Günlük olarak yapılacak şeyler listesi hazırlamak ve buna uyduğunuzda kendinizi ödüllendirmek, iyi hissettiğiniz zamanda ertelenen bir işi yapmak, kendinizle ilgili farkındalık kazanarak hangi tür şeyleri ertelediğinizi tespit etmek de erteleme davranışını yenmek için yapılabilecekleriniz arasında yer alır.”