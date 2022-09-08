08 Eyl 2022 - 13:45- Belediyeler G: 08 Eyl 2022 - 13:46

Mamak Belediyesi'nden Kadın Çiftçilere Tavuk Desteği...İşte Başvuru Şartları...

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Vatandaşlarımızın tarımsal üretime ve hayvancılığa yönelmelerini, üretimi teşvik edici adımlarla bir üretim seferberliğine dönüştürmeyi bu yolla da kırsalda nüfusun devamlılığını sağlamayı amaçlıyoruz.
Mamak Belediyesi'nden Kadın Çiftçilere Tavuk Desteği...İşte Başvuru Şartları... mask
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Bu hedefle yine yeniden bir destek programı başlatıyoruz…Yumurta tavukçuluğunu geliştirmek amacıyla başlatılan proje kapsamında yüzde 90 hibe ile kadın girişimcilerimize tavuk desteğinde bulunuyoruz. 8 Eylül 2022-11 Eylül 2022 tarihleri arasında başvurularınızı belediyemizin sayfasından gerçekleştirebilirsiniz.

Ankara’nın yerli tavuğu Ataks cinsi yumurta tavukları hibe desteğinden faydalanabilmek için şartlarımız şöyle;

1-      Mamak Belediyesi olarak kadınlarımızı her alanda destekliyoruz. Başvuru şartlarımızın ilki kadın olmak…

2-      8 kırsal mahallemizden birinde ikamet etmek…

·         Lalahan, Karşıyaka, Kızılca, Kutludüğün, Bayındır, Gökçeyurt, Ortaköy, Kıbrısköyü,

3-İkamet adreslerinde kümes bulundurmak…
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08 Eyl 2022 - 13:45 - Belediyeler

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