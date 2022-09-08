08 Eyl 2022 - 13:45- Belediyeler

Mamak Belediyesi'nden Kadın Çiftçilere Tavuk Desteği...İşte Başvuru Şartları...

Vatandaşlarımızın tarımsal üretime ve hayvancılığa yönelmelerini, üretimi teşvik edici adımlarla bir üretim seferberliğine dönüştürmeyi bu yolla da kırsalda nüfusun devamlılığını sağlamayı amaçlıyoruz.