Mamak Belediyesi'nden Kadın Çiftçilere Tavuk Desteği...İşte Başvuru Şartları...

Bu hedefle yine yeniden bir destek programı başlatıyoruz…Yumurta tavukçuluğunu geliştirmek amacıyla başlatılan proje kapsamında yüzde 90 hibe ile kadın girişimcilerimize tavuk desteğinde bulunuyoruz. 8 Eylül 2022-11 Eylül 2022 tarihleri arasında başvurularınızı belediyemizin sayfasından gerçekleştirebilirsiniz.
Ankara’nın yerli tavuğu Ataks cinsi yumurta tavukları hibe desteğinden faydalanabilmek için şartlarımız şöyle;
1- Mamak Belediyesi olarak kadınlarımızı her alanda destekliyoruz. Başvuru şartlarımızın ilki kadın olmak…
2- 8 kırsal mahallemizden birinde ikamet etmek…
· Lalahan, Karşıyaka, Kızılca, Kutludüğün, Bayındır, Gökçeyurt, Ortaköy, Kıbrısköyü,
3-İkamet adreslerinde kümes bulundurmak…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.