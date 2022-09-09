Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dünya Liderleri Kraliçe 2. Elizabeth için Taziye Mesajları Yayımladı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Kraliçe için taziye mesajı paylaştı. Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatı sonrasında ABD Başkanı Joe Biden, K raliçe 2. Elizabeth'in eşsiz bir haysiyete ve sebata sahip bir devlet kadını olduğunu söyledi.

BBC News'in aktardığı habere göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2. Elizabeth'i daimi "Fransa'nın dostu" olarak hatırlayacağını belirtirken Macron, 2. Elizabeth için, "Son yüzyıla ve ülkesine damga vurdu" dedi.

İtalya Başbakanı Mario Draghi de 2. Elizabeth'i İngiltere'ye hizmetleri nedeniyle övdü.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, 2. Elizabeth'in zerafetinin, itibarının ve azminin dünya çapında takdir gördüğünü vurguladı. BM Güvenlik Konseyi'nde Kraliçe 2. Elizabeth için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

İrlanda Başbakanı Micheál Martin de, 2. Elizabeth'in 2011'de ülkesine yaptığı devlet ziyaretinin ülkesi ve İngiltere arasındaki ilişkilerin normalleşmesinde kilit rol oynadığını hatırlattı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kral 3. Charles'a yolladığı mesajında "Bu tamir edilemez kaybın karşısında size sabır ve cesaret diliyorum. Tüm Kraliyet Ailesi üyeleri ve Birleşik Krallık halkına samimi başsağlığı dileklerimi ve desteğimi iletmenizi diliyorum" dedi.

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco Kral 3. Charles'a yolladığı telgrafta Kraliçe'nin ölümünden derin üzüntü duyduğunu dile getirdi ve "Müteveffa Kraliçe'nin ebedi istirahati için dua eden, kaybı için yas tutan herkese gönülden katılıyorum" ifadelerini kullandı.

İspanya Kralı Felipe de Kral 3. Charles'a başsağlığı dileklerinde bulundu ve Kraliçe 2. Elizabeth'in bütün hayatını Birleşik Krallık ve Kuzey İrlanda'ya vakfederek, görev bilinci ve sadakatiyle kendilerine örnek teşkil ettiğini belirtti.

Bu arada İngiliz Uluslar Topluluğu üyesi ülkelerden de İngiltere'ye hızla başsağlığı mesajları geldi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, 2. Elizabeth'in ölümünün kendisine acı verdiğini söyledi, onun kamusal yaşamda haysiyet ve tevazunun en güzel örneği olduğunu belirtti.

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, 2. Elizabeth'in dünya tarihinde altın harflerle hatırlanacağını vurguladı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, "Kraliçe'nin Kanadalılara verdiği hizmet, ülkenin tarihinde hep önemli bir parça olacaktır" dedi.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ise övdüğü 2. Elizabeth için "Olağanüstü bir hayatı oldu" diye konuştu.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kraliyet Ailesi'ne taziyelerini sundu. Erdoğan paylaşımında, "Kraliçe II. Elizabeth’in vefatını bugün üzüntüyle öğrendim. Kraliyet Ailesi ile dost ve müttefik Birleşik Krallık halkı ve hükûmetine en içten taziyelerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.