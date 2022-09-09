Ankara'da Avrupa Miras Günleri Başlıyor! Fransa, Belçika,  Polonya ve İsviçre Büyükelçilikleri Tarihi Binalarını ve Bahçelerini Açıyor...

Institut français Türkiye sizleri Ankara ve İstanbul’da Eylül ayında düzenlenecek Avrupa Miras Günleri etkinliklerine katılmaya davet ediyor. Ankara ve İstanbul'da 17 – 18 Eylül’de gerçekleşecek Avrupa Miras Günleri'nde Ankara’da iki, İstanbul’da üç ayrı etkinlik düzenlenecek.

Ankara’daki etkinlikler kapsamında bu yıl ilk kez Fransa, Belçika, Polonya ve İsviçre Büyükelçilikleri tarihi binalarını ve bahçelerini halka açarak rehber eşliğinde ziyaretler düzenliyor.

Ankara’daki ikinci etkinlik ise Fransa Büyükelçiliği bahçesinde gerçekleşecek « Bir Fransız Bahçesi Düşü » adlı sergi. Sanatçılar Osman Dinç ve Erdal Duman’ın eserlerinden oluşan serginin küratörlüğünü Attila Güllü üstleniyor.

Institut français İstanbul ise Avrupa Miras Günleri’ne birbirinden çekici üç etkinlik ile katılıyor.

Beyoğlu’nda bulunan Fransa Sarayı’nın kapıları Fransa Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğu tarafından 17 ve 18 Eylül tarihlerinde düzenlenecek rehberli turlar ile ziyarete açılacak.

Avrupa Miras Günleri kapsamında gerçekleşen bir diğer proje ise Institut français Istanbul ile Radio France ortak yapımı olan « Pera Gezginleri ». Baylan sponsorluğu ile gerçekleşen proje, Pera semtinde bulunan 28 tarihi mekandan oluşan bir sesli parkur. Ziyaretçiler haritada bulunan mekanlar hakkında ünlü Frankofon ve Fransızlar tarafından seslendirilen metinleri dinleyerek Pera’da bulunan tarihi mirasın hikayesini ve özelliklerini keşfetmeye davetliler. Dileyenler podcast olarak da parkuru fiziksel olarak gezmeden de dinleyebilecek.

İstanbul’da düzenlenecek üçüncü etkinlik ise fotoğraf sanatçısı Bilal İmren’in « Alexandre Vallaury, İstanbul Mirası » adlı fotoğraf sergisi. Institut français İstanbul sergi salonunda 16 Eylül – 23 Ekim tarihleri arasında ziyarete açık olacak sergi levanten mimar Alexandre Vallaury’nin (1850 - 1921) İstanbul’da bulunan Osmanlı Bankası ve Pera Oteli gibi eserlerinin fotoğraflarından oluşuyor.

Institut français Türkiye girişimi ve Fransa, Belçika, İsviçre ve Polonya Büyükelçilikleri, Fransa Başkonsolosluğu, EUNIC Ankara ağı, IFEA, Baylan, Salt ve Micro Sillons destekleri ile hayata geçirilen Avrupa Miras Günleri boyunca Ankara ve İstanbullular bölgelerinde bulunan tarihi mirasın tarihini ve özelliklerini keşfetmeye, korunması ve değer kazanması için duyarlılıklarını artırmaya davetliler. Etkinliklerin medya partneri ise Radyo ODTÜ.

Avrupa Miras Günleri Nedir?

1984’de Fransa’da hayata geçirilen ve bu yıl elliden fazla ülkede düzenlenen Avrupa Miras Günleri boyunca birçok tarihi bina kapılarını istisnai olarak ziyarete açar ve müze girişleri ücretsiz ya da indirimli olur.