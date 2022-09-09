09 Eyl 2022 - 21:21- Belediyeler

THK Müzesi Özel Misafirlerini Ağırladı...

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Keçiören Belediyesi Engelli Danışma Birimi ilçedeki engelli bireyler için Ankara Paraşüt Kulesi ve THK Müzesi gezisi düzenledi. Bu kapsamda ilçedeki Huzurevi Müdürlüğünde buluşan engelli bireyler belediyeye ait otobüsle gezi noktasına götürüldü.

THK Müzesi Özel Misafirlerini Ağırladı... mask
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Belediye görevlileri ve müze yetkilileri eşliğinde Türkiye’deki paraşüt kulelerinden birini görme fırsatı bulan engelliler müzedeki eserleri de ilgiyle incelediler. Engelliler bu gezilerinde sırayla tarihi paraşüt kulesini, orijinal uçakların sergilendiği bahçeyi ve tarihi nitelikteki belge ve eserlerin teşhir edildiği müzeyi görmüş oldular.

Sosyal ve kültürel gezilerle engelli bireylerin hem rehabilitasyonuna hem de sosyal hayata katılımına destek olduklarını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Engellilerimize, yaşlılarımıza ve çocuklarımıza yönelik planladığımız her bir hizmeti gönülden sunuyoruz. Onların gönlü milyarlarca gönülle eşdeğerdir. ‘

Engelsiz Keçiören’i inşa etmeye başladığımız 1994 yılından günümüze kadar özel çocuklarımız ve gençlerimiz için sosyal hayata açılan tüm kapıları araladık. Bundan sonrada onların keyifli bir yaşam sürmesi için imkânlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz.” dedi. ​
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09 Eyl 2022 - 21:21 - Belediyeler

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