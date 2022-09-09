THK Müzesi Özel Misafirlerini Ağırladı...

Belediye görevlileri ve müze yetkilileri eşliğinde Türkiye’deki paraşüt kulelerinden birini görme fırsatı bulan engelliler müzedeki eserleri de ilgiyle incelediler. Engelliler bu gezilerinde sırayla tarihi paraşüt kulesini, orijinal uçakların sergilendiği bahçeyi ve tarihi nitelikteki belge ve eserlerin teşhir edildiği müzeyi görmüş oldular.
Sosyal ve kültürel gezilerle engelli bireylerin hem rehabilitasyonuna hem de sosyal hayata katılımına destek olduklarını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Engellilerimize, yaşlılarımıza ve çocuklarımıza yönelik planladığımız her bir hizmeti gönülden sunuyoruz. Onların gönlü milyarlarca gönülle eşdeğerdir. ‘
Engelsiz Keçiören’i inşa etmeye başladığımız 1994 yılından günümüze kadar özel çocuklarımız ve gençlerimiz için sosyal hayata açılan tüm kapıları araladık. Bundan sonrada onların keyifli bir yaşam sürmesi için imkânlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz.” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.