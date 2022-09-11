11 Eyl 2022 - 10:38- Gündem G: 11 Eyl 2022 - 10:39

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılının İlk Ders Zili YARIN Çalacak! Ankara'da Hazırlıklar Tamam...

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19 milyon öğrenci ile bir milyonu aşkın öğretmen yarın ders başı yapacak.
2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılının İlk Ders Zili YARIN Çalacak! Ankara'da Hazırlıklar Tamam... mask
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ANKARA (İGFA) - 2022-2023 eğitim-öğretim yılı yarın başlıyor. Milyonlarca öğrenci ve öğretmen için ders zili çalacak.

Tüm okullar yeni eğitim dönemine hazırlandı. Milli Eğitim Bakanlığı, okullara ihtiyaçlarını karşılamaları için 3 milyar 100 milyon liralık bütçe gönderdi.

Yeni eğitim öğretim yılında sınıflarda maske takma zorunluluğu olmayacağı bildirildi. Bakanlığın açıkladığı takvime göre okullarda ilk ara tatil 14-18 Kasım tarihleri arasında olacak.

İkinci ara tatil ise 17-20 Nisan 2023'de yapılacak. 23 Ocak'ta başlayacak yarıyıl tatili 3 Şubat'ta sona erecek. Okullar yeni dönemde yaz tatiline ise 16 Haziran'da girecek.
# 2022-2023 eğitim-öğretim yılı, ankara

11 Eyl 2022 - 10:38 - Gündem

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