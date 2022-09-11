11 Eyl 2022 - 10:38- Gündem

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılının İlk Ders Zili YARIN Çalacak! Ankara'da Hazırlıklar Tamam...

19 milyon öğrenci ile bir milyonu aşkın öğretmen yarın ders başı yapacak.