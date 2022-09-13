13 Eyl 2022 - 21:29- Belediyeler

Ankara’da Yaz Şenlikleri Bu Hafta Nerede, Kimler Var? Haluk Levent, Selda Bağcan ve Ankaralı Yasin Konseri Ne Zaman? İşte Ankara 17 Eylül Etkinliği...

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‘Ankara Yaz Şenlikleri ve Konserleri’ ile ilçelerdeki açık alanlarda ünlü sanatçı ve müzik gruplarını Başkentli hayranlarıyla buluşturan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Selda Bağcan ve Ankaralı Yasin’i ağırlayacak. Ayrıca, Sakarya Meydan Muharebesi’nin 101. yılı kutlamaları kapsamında da Haluk Levent Polatlı’da olacak.
Ankara’da Yaz Şenlikleri Bu Hafta Nerede, Kimler Var? Haluk Levent, Selda Bağcan ve Ankaralı Yasin Konseri Ne Zaman? İşte Ankara 17 Eylül Etkinliği... mask
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‘Ankara Yaz Şenlikleri ve Konserleri’ ile ilçelerdeki açık alanlarda ünlü sanatçı ve müzik gruplarını Başkentli hayranlarıyla buluşturan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Selda Bağcan ve Ankaralı Yasin’i ağırlayacak. Ayrıca, Sakarya Meydan Muharebesi’nin 101. yılı kutlamaları kapsamında da Haluk Levent Polatlı’da olacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkentlileri kültür ve sanat etkinlikleri ile buluşturmaya devam ediyor.

Yaz boyunca her hafta çeşitli konserlere ev sahipliği yapan Ankara, sevilen sanatçıları ağırlamaya bu hafta da devam edecek. Haluk Levent ve Selda Bağcan Başkentli hayranlarıyla buluşacak.

PANAYIR VE KONSERLER DEVAM EDECEK

‘Ankara Yaz Şenlikleri ve Konserleri’ ile kentin dört bir yanında konserler düzenleyen ve eylül ayında pek çok sanatçıyı ağırlayan Büyükşehir Belediyesi, 17 Eylül Cumartesi günü saat 20.00’de Mamak’taki eski EGO 3. Bölge Yerleşkesi’nde Selda Bağcan’ı,  Çamlıdere Cumhuriyet Caddesi’nde ise Ankaralı Yasin’i hayranlarıyla buluşturacak.

SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ’NİN 101. YILININ COŞKUSU HALUK LEVENT KONSERİ İLE YAŞANACAK

Kurtuluş Savaşı’nın dönüm noktası olan Sakarya Meydan Muharebesi’nin 101. yılının coşkusu, ünlü sanatçı Haluk Levent’in sahne alacağı gecede yaşanacak.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, 13 Eylül Salı günü (bugün) saat 20.30’da savaşın geçtiği topraklar olan Polatlı’daki Cumhuriyet Meydanı’nda Haluk Levent’i hayranlarıyla buluşturacak.

# Haluk Levent, selda bağcan, Ankaralı Yasin, Ankara Yaz Şenlikleri

13 Eyl 2022 - 21:29 - Belediyeler

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Ankara’da Yaz Şenlikleri Bu Hafta Nerede, Kimler Var? Haluk Levent, Selda Bağcan ve Ankaralı Yasin Konseri Ne Zaman? İşte Ankara 17 Eylül Etkinliği... mask
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