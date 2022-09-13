Ankara Çankaya’da Avrupa Hareketlilik Haftası Kutlanıyor! İşte Çankaya Belediyesi Etkinlik Takvimi...

Çankaya Belediyesi, “Bağ Kurmak” çerçevesinde “Çeşitlendirerek Devam Et” sloganıyla tüm dünyada 16-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen “Avrupa Hareketlilik Haftası”nı çeşitli etkinliklerle kutlayacak. Avrupa Hareketlilik Haftası, 2002 yılından bu yana kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya ve desteklemeye teşvik eden ve 16-22 Eylül tarihleri arasında dünyanın her tarafında kutlanan bir Avrupa Komisyonu girişimi. Bu yıl 36 ülkeden bin 760 şehir katılım sağlıyor. Çankaya Belediyesi de birimlerinde ve çeşitli sokak etkinlikleri ile hareketliliğin önemine vurgu yapacak.

Her yaşta hareketliliğin önemine değinilecek etkinliklerin yanı sıra hareketliliğin erken yaşta edinilmesine yönelik etkinliklere ağırlık veren Çankaya Belediyesinin 16 Eylül’de başlayacak etkinliklerinin takvimi ise şöyle:

16 Eylül 2022 Cuma

13.00 Oyun ve Hareket Etkinliği - Bayraktar Oyunevi

15.00 Çocuk ve Hareket Etkinliği - 23 Nisan Çocuk Evi

17 Eylül 2022 Cumartesi

13.30 Çocuk ve Hareket Etkinliği - 23 Nisan Çocuk Evi

17.00 Gençlik, Dans ve Kültür Etkinliği - Hoytur Halk Dansları, Kuğulu Park

18 Eylül Pazar

16.00 İnsan ve Doğa Etkinliği - Sokak Ağaçları Farkındalık Yürüyüşü, Metin Oktay Parkı (Cengizhan Caddesi Girişi Önü)

19 Eylül 2022 Pazartesi

18.00 Gençlerle Dans Etkinliği - 100.Yıl Çankaya Evi

20 Eylül 2022 Salı

11.00 Anne & Baba ve Bebek Etkinliği - Minik Adımlar Bebek Kütüphanesi

13.00 Oyun ve Hareket Etkinliği - Cebeci Oyunevi

13.30 Çocuk ve Hayvan Etkinliği - Çankaya Belediyesi Hayvan Barınağı

21 Eylül 2022 Çarşamba

13.00 Her Yaşta Oyun, Her Yaşta Hareket Etkinliği - Sokullu Oyunevi, Sokullu Baharevi

13.30 Her Yaşta Oyun, Her Yaşta Hareket Etkinliği - Ayrancı Baharevi