Ankara Çankaya’da Avrupa Hareketlilik Haftası Kutlanıyor! İşte Çankaya Belediyesi Etkinlik Takvimi...

Çankaya Belediyesi, “Bağ Kurmak” çerçevesinde “Çeşitlendirerek Devam Et” sloganıyla tüm dünyada 16-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen “Avrupa Hareketlilik Haftası”nı çeşitli etkinliklerle kutlayacak. Avrupa Hareketlilik Haftası, 2002 yılından bu yana kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya ve desteklemeye teşvik eden ve 16-22 Eylül tarihleri arasında dünyanın her tarafında kutlanan bir Avrupa Komisyonu girişimi. Bu yıl 36 ülkeden bin 760 şehir katılım sağlıyor. Çankaya Belediyesi de birimlerinde ve çeşitli sokak etkinlikleri ile hareketliliğin önemine vurgu yapacak.
Her yaşta hareketliliğin önemine değinilecek etkinliklerin yanı sıra hareketliliğin erken yaşta edinilmesine yönelik etkinliklere ağırlık veren Çankaya Belediyesinin 16 Eylül’de başlayacak etkinliklerinin takvimi ise şöyle:
16 Eylül 2022 Cuma
13.00 Oyun ve Hareket Etkinliği - Bayraktar Oyunevi
15.00 Çocuk ve Hareket Etkinliği - 23 Nisan Çocuk Evi
17 Eylül 2022 Cumartesi
13.30 Çocuk ve Hareket Etkinliği - 23 Nisan Çocuk Evi
17.00 Gençlik, Dans ve Kültür Etkinliği - Hoytur Halk Dansları, Kuğulu Park
18 Eylül Pazar
16.00 İnsan ve Doğa Etkinliği - Sokak Ağaçları Farkındalık Yürüyüşü, Metin Oktay Parkı (Cengizhan Caddesi Girişi Önü)
19 Eylül 2022 Pazartesi
18.00 Gençlerle Dans Etkinliği - 100.Yıl Çankaya Evi
20 Eylül 2022 Salı
11.00 Anne & Baba ve Bebek Etkinliği - Minik Adımlar Bebek Kütüphanesi
13.00 Oyun ve Hareket Etkinliği - Cebeci Oyunevi
13.30 Çocuk ve Hayvan Etkinliği - Çankaya Belediyesi Hayvan Barınağı
21 Eylül 2022 Çarşamba
13.00 Her Yaşta Oyun, Her Yaşta Hareket Etkinliği - Sokullu Oyunevi, Sokullu Baharevi
13.30 Her Yaşta Oyun, Her Yaşta Hareket Etkinliği - Ayrancı Baharevi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.