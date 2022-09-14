14 Eyl 2022 - 11:27- Yaşam G: 14 Eyl 2022 - 11:28

Dördüncü ve Beşinci El Parmağınızda Ağrı Varsa Dikkat! Dirsekte Sinir sıkışması Olabilir!

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Elimizin dördüncü parmağı olan yüzük parmağı ile beşinci parmak olan serçe parmakta ağrı ve uyuşma, dirsekte sinir sıkışmasının habercisi olabilir. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Nihal Özaras, özellikle masa başı çalışanlarda yoğun klavye ve maus kullananlarda sıklıkla görülen rahatsızlığın erken teşhis edilmesinin önemini vurguladı.
Dördüncü ve Beşinci El Parmağınızda Ağrı Varsa Dikkat! Dirsekte Sinir sıkışması Olabilir! mask
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Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Nihal Özaras, dirsekte sinir sıkışmasına ilişkin değerlendirmede bulundu. 

Yoğun klavye ve maus kullanımı sebep olabiliyor 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Nihal Özaras, elin dördüncü yani yüzük parmağı ve beşinci parmağı olan serçe parmakta ağrı, uyuşma gibi şikayetlerin olması halinde “Kübital Tünel Sendromu” yani dirsekte sinir sıkışması olabileceğini söyledi. Prof. Dr. Nihal Özaras, “Özellikle masa başı çalışanlarda, yoğun klavye veya maus kullananlarda sıklıkla görülmeye başlanan bu rahatsızlık tedavi edilmezse  ciddi bir sağlık sorununa  yol açabilir.” uyarısında bulundu. 

Dirseğin uzun süre bükülü kalması neden oluyor 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Nihal Özaras, dirsekte sinir sıkışmasının dirseğin uzun süre bükülü olarak kalmasından kaynaklandığını söyledi. Prof. Dr. Nihal Özaras, “Dirseğin arka kısmında yer alan bir kanaldan ulnar sinir adı verilen bir sinir geçmektedir. Çalışma şartları, hobi aktiviteleri veya alışkanlıklar nedeniyle dirseğini uzun süre bükülü durumda tutan kişilerde bu sinir dirsek kanalında basıya uğrar. Eğer bu durum uzun süre devam ederse zamanla sinirde zedelenme meydana gelir.” diye konuştu.  

Düğme iliklemede ve şişe kapağı açmada güçlük çekilebilir 

Dirsekte sinir sıkışmasının nedenlerine de değinen Prof. Dr. Nihal Özaras, “İlk başlarda sadece dördüncü ve beşinci parmaklarda duyu kaybı, uyuşma, ağrı gibi şikayetlerle karşımıza çıkan kübital tünel sendromu, erken dönemde tedavi edilmezse elde güçsüzlük; düğme ilikleme, şişe kapağı açma gibi motor becerilerde ve kavramada bozukluk gibi önemli klinik tablolara neden olur.” uyarısında bulundu. 

EMG tetkiki gerekebilir 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Nihal Özaras, tanı için hastalığın hikayesi (anamnez) ve muayenenin çoğu zaman yeterli olduğunu belirterek “Ancak basının şiddetini değerlendirmek için EMG tetkiki de bazen gerekli olur.” dedi. 

Tedavi sürecinde bilgilendirme önemli 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Nihal Özaras, tedavi sürecinde hastanın hastalık ve kaçınması gereken durumlar hakkında bilgilendirilmesinin çok önemli olduğunu vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı: 

“Dirseğin bükülmesini engelleyecek splintler; sinirin kanal içindeki basısını azaltacak ilaç ve fizik tedavi yöntemlerinin kullanılması tedavinin diğer basamaklarıdır. Bunlara rağmen düzelmeyen ve ciddi düzeyde basıya maruz kalan olgularda cerrahi olarak basının kaldırılması önerilir.”

 

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14 Eyl 2022 - 11:27 - Yaşam

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