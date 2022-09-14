14 Eyl 2022 - 16:12- Belediyeler

Gölbaşı Atatürk İlkokulu’nda 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Kapsamında İlköğretim Haftası Kutlandı...

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2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı’nın başlaması nedeniyle düzenlenen etkinlikte, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından öğrenciler yazdıkları şiirleri okudu. Ardından Milli Eğitim Hayat Boyu Öğrenme yaz kurslarında eğitim alan öğrencilerden oluşan okul korosu bağlama çalıp, türküler söyledi.
Gölbaşı Atatürk İlkokulu’nda 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Kapsamında İlköğretim Haftası Kutlandı... mask
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 Öğrencilerin oluşturduğu halk dansları ekipleri ise çeşitli yörelerden halk oyunu gösterileri sundu. Hazırladıkları projeler nedeniyle ödül kazanan öğretmenlere ödüllerini, MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, Gölbaşı İlçe Kaymakamı Erol Rüstemoğlu ve Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Yılmaz verdi. 

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Gölbaşı Belediyesi’nin eğitim öğretime desteğinin devam edeceğinin altını çizerek “Öğrencilerimizin derslerdeki başarılarıyla beraber vatanını, milletini seven, bilgili, bilinçli nesiller olarak yetişmelerini umut ediyor, göz bebeğimiz çocuklarımızın ülkemizi geleceğe güvenle taşıyacaklarına yürekten inanıyorum. Gölbaşı Belediyesi olarak eğitim camiasına sonsuz desteğimiz var.” dedi. Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Yılmaz, öğrenciler için gerçek hayattaki mucizenin karşılarına çıkacak iyi bir öğretmen olduğunu vurguladı.

Törene katılanlar sonrasında öğrencilerin hazırladığı okul sevgisi, vatan ve 15 Temmuz temalı sergileri gezdi.Gölbaşı Atatürk İlkokulu’nda yapılan İlköğretim Haftası törenine, MHP Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Serdar Tekin, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanı Mikail Arıkan, Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Doğan, Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Yılmaz, basın mensupları, veliler ve öğrenciler katıldı.

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14 Eyl 2022 - 16:12 - Belediyeler

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Gölbaşı Atatürk İlkokulu’nda 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Kapsamında İlköğretim Haftası Kutlandı... mask
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