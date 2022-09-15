15 Eyl 2022 - 16:05- Belediyeler

Pursaklar’ın Rüzgârı Teknofest’te Esti...

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Pursaklar Belediyesi’nin destekleriyle TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde aldığı altıncılıkla Pursaklar'ı gururlandıran Armada Rov Team ekibi Başkan Ertuğrul Çetin'i ziyaret etti.
Pursaklar’ın Rüzgârı Teknofest’te Esti... mask
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Pursaklar Belediyesi’nin 3 yıldır desteklediği, yüzde yüz yerli ve milli insansız su altı araçları üreterek bu teknolojiyi ülkeye kazandırmayı amaçlayan Armada Rov Team takımı, Teknofest Giresun yarışmalarında 605 takımın yarıştığı İnsansız Su Altı Sistemleri kategorisinde büyük bir başarı elde ederek 6.oldu.

En iyilerin ter döktüğü yarışmanın ardından yarışmada almış aldıkları başarıdan dolayı büyük bir mutluluk yaşayan Armada Rov Team takımı, Başkan Ertuğrul Çetin’i ziyaret ederek sağladığı imkânlardan dolayı teşekkür etti. 

‘‘Çalışan, araştıran ve üreten gençlere tam destek veriyoruz’’

Armada Rov Team ekibinin Teknofest yarışmalarında Pursaklar’ı gururlandırmaya devam ettiğini ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘3 yıldır desteklediğimiz Armada ROV Takımı bu yıl Giresun'da düzenlenen TEKNOFEST İnsansız Sualtı Sistemleri yarışmasında 605 takım arasından 6'ıncı olmuştur. Çalışan, araştıran ve üreten gençlere tam destek veriyoruz.

İçinde yaşadığımız çağ, bilim ve tüm teknolojik gelişmeleri yakından izlemeyi gerektiriyor. Bugün olduğu gibi yarından gençlerimizin her türlü ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında, elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Genç dâhilerimize ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum’’ dedi.

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15 Eyl 2022 - 16:05 - Belediyeler

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