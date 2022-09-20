Mamak Ankara’nın İlk Edebiyat Festivaline Ev Sahipliği Yapıyor... 'Ankara Edebiyat Festivali' Ne Zaman Başlıyor?

Geçmişten günümüze edebiyatın önemli merkezlerinden biri olan Ankara’da bir hafta boyunca Edebiyat konuşulacak, önemli yazarlar gençler, edebiyata gönül verenlerle, okurlarla buluşacak. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı, AÜ Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan “Ankara Edebiyat Festivali''ne ilişkin Musiki Muallim Mektebi’nde açıklama yaptı.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Ankara Edebiyat Festivali’ni Musiki Muallim Mektebi’mizde gerçekleştireceğiz. Musiki Muallim Mektebi, 1924 yılında yapılan Cumhuriyet’in ilk eserlerinden. 1980li yıllara kadar da kültür sanat musiki burda yeşermiş, burada büyümüş. Birçok sanatçı buradan mezun olmuş. Biz göreve geldiğimiz günden itibaren bir restorasyona tabi tuttuk, burayı aslına döndürmek istedik ve çok şükür artık Musiki Muallim Mektebi yine kültür ve sanatın merkezi haline geldi” dedi.

Türkiye’nin ilk konservatuarı olan Musiki Muallim Mektebi’nin bu anlamlı festivale ev sahipliği yapacağı için memnuniyetini dile getiren Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Mamak Belediyesi olarak Ankara Edebiyat Festivali’ne ev sahipliği yaptığımız için mutluyuz. Özel tematik bir festival yapacağız inşallah. Türkiye’nin her yerinden edebiyatçılarımız, sanatçılarımız bu festivale katılacak. Ankara’da ilk kez gerçekleştirilecek olan “Ankara Edebiyat Festivali”ne tüm gençlerimizi özellikle davet ediyoruz. Çünkü yaptığımız bu tür festivallerle onların dünyasında yeni bir kapı açabilmeyi umuyoruz” diye konuştu.

Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan ise “Festivalde çok boyutlu etkinliklerimiz olacak. Yazarlarımızı okurlarla buluşturacağız. Onlarla söyleşi imkanı bulacaklar. Okurlarla yazarlar uzun soluklu birliktelikler gerçekleştirsin istiyoruz. Özellikle gençlerimizin edebiyatta çok önemli gayret ve çabalarının olduğunu görüyoruz. Ve bu festivalde onlara da yer açıyoruz. Bu festival yazarların genç yazarlarla buluşmasına olanak sağlayacak. İnşallah Edebiyat Festivalini her yıl gerçekleştireceğiz ve bunu geleneksel hale getireceğiz” dedi.

Ankara Edebiyat Festivali Musiki Muallim Mektebi’nde 21 Eylül Çarşamba günü başlayacak ve 25 Eylül Pazar günü sona erecek.