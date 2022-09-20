20 Eyl 2022 - 16:10- Belediyeler

Mamak Ankara’nın İlk Edebiyat Festivaline Ev Sahipliği Yapıyor... 'Ankara Edebiyat Festivali' Ne Zaman Başlıyor?

ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye Yazarlar Birliği Ankara Şubesi, Ankara’da ilk defa Edebiyat Festivali gerçekleştiriyor. Mamak Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek ‘Ankara  Edebiyat Festivali’ 21 Eylül 2022 Çarşamba günü başlıyor.
Mamak Ankara’nın İlk Edebiyat Festivaline Ev Sahipliği Yapıyor... 'Ankara Edebiyat Festivali' Ne Zaman Başlıyor? mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Geçmişten günümüze edebiyatın önemli merkezlerinden biri olan Ankara’da bir hafta boyunca Edebiyat konuşulacak, önemli yazarlar gençler, edebiyata gönül verenlerle, okurlarla buluşacak. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı, AÜ Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan “Ankara Edebiyat Festivali''ne ilişkin Musiki Muallim Mektebi’nde açıklama yaptı. 

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Ankara Edebiyat Festivali’ni Musiki Muallim Mektebi’mizde gerçekleştireceğiz. Musiki Muallim Mektebi, 1924 yılında yapılan Cumhuriyet’in ilk eserlerinden. 1980li yıllara kadar da kültür sanat musiki burda yeşermiş, burada büyümüş. Birçok sanatçı buradan mezun olmuş. Biz göreve geldiğimiz günden itibaren bir restorasyona tabi tuttuk, burayı aslına döndürmek istedik ve çok şükür artık Musiki Muallim Mektebi yine kültür ve sanatın merkezi haline geldi” dedi. 

Türkiye’nin ilk konservatuarı olan Musiki Muallim Mektebi’nin bu anlamlı festivale ev sahipliği yapacağı için memnuniyetini dile getiren Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Mamak Belediyesi olarak Ankara Edebiyat Festivali’ne ev sahipliği yaptığımız için mutluyuz. Özel tematik bir festival yapacağız inşallah. Türkiye’nin her yerinden edebiyatçılarımız, sanatçılarımız bu festivale katılacak. Ankara’da ilk kez gerçekleştirilecek olan “Ankara Edebiyat Festivali”ne tüm gençlerimizi özellikle davet ediyoruz. Çünkü yaptığımız bu tür festivallerle onların dünyasında yeni bir kapı açabilmeyi umuyoruz” diye konuştu. 

Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan ise “Festivalde çok boyutlu etkinliklerimiz olacak. Yazarlarımızı okurlarla buluşturacağız. Onlarla söyleşi imkanı bulacaklar. Okurlarla yazarlar uzun soluklu birliktelikler gerçekleştirsin istiyoruz. Özellikle gençlerimizin edebiyatta çok önemli gayret ve çabalarının olduğunu görüyoruz. Ve bu festivalde onlara da yer açıyoruz. Bu festival yazarların genç yazarlarla buluşmasına olanak sağlayacak. İnşallah Edebiyat Festivalini her yıl gerçekleştireceğiz ve bunu geleneksel hale getireceğiz” dedi. 

Ankara Edebiyat Festivali Musiki Muallim Mektebi’nde 21 Eylül Çarşamba günü başlayacak ve 25 Eylül Pazar günü sona erecek. 

# Mamak Ankara’nın İlk Edebiyat Festivaline Ev Sahipliği Yapıyor..., Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Ankara Edebiyat Festivali, Türkiye Yazarlar Birliği, ankara, ankara mamak, mamak belediyesi
# ANKARA İLÇE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Keçiören’de Gaziler Günü Kutlandı... mask
Ankara Haber; Keçiören’de Gaziler Günü Kutlandı...
Ankara Haber; Pursaklar Muhsin Yazıcıoğlu Meydanı’nda Büyük Dönüşüm... mask
Ankara Haber; Pursaklar Muhsin Yazıcıoğlu Meydanı’nda Büyük Dönüşüm...
Ankara Haber; Pursaklar’da Dolu Dolu Geçen Gaziler Günü... mask
Ankara Haber; Pursaklar’da Dolu Dolu Geçen Gaziler Günü...
Ankara Haber; Keçiören' de Anı Ölümsüzleştirmek İsteyen Çekim Platosuna Koşuyor... mask
Ankara Haber; Keçiören' de Anı Ölümsüzleştirmek İsteyen Çekim Platosuna Koşuyor...
Ankara Haber; Kahramankazan Belediyesi Şehit Aileleri ve Gaziler Onuruna Yemek Verdi mask
Ankara Haber; Kahramankazan Belediyesi Şehit Aileleri ve Gaziler Onuruna Yemek Verdi
Ankara Haber; Sincan’da Parklar Çocuklar İçin Hazır... mask
Ankara Haber; Sincan’da Parklar Çocuklar İçin Hazır...
Ankara Haber; Çankaya'dan Türkiye'de Bir İlk Daha...3 Bin İlkokul Öğrencisine Her Gün Sıcak Öğle Yemeği! mask
Ankara Haber; Çankaya'dan Türkiye'de Bir İlk Daha...3 Bin İlkokul Öğrencisine Her Gün Sıcak Öğle Yemeği!
Kahramankazan Belediyesi Çevre ve Doğa Dostu Uygulamalarıyla Fark Yaratıyor... mask
Kahramankazan Belediyesi Çevre ve Doğa Dostu Uygulamalarıyla Fark Yaratıyor...
Ankara Haber; Altınok Gaziler Gününde Kahramanları Ziyaret Etti... mask
Ankara Haber; Altınok Gaziler Gününde Kahramanları Ziyaret Etti...
Ankara Haber; Gölbaşı’nda 19 Eylül Gaziler Günü Anması... mask
Ankara Haber; Gölbaşı’nda 19 Eylül Gaziler Günü Anması...
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Keçiören’de Gaziler Günü Kutlandı... mask
Ankara Haber; Keçiören’de Gaziler Günü Kutlandı...
Başkentin Kültür Elçilerinin Sayısı Artıyor... mask
Başkentin Kültür Elçilerinin Sayısı Artıyor...
Ankara Haber; Keçiören' de Anı Ölümsüzleştirmek İsteyen Çekim Platosuna Koşuyor... mask
Ankara Haber; Keçiören' de Anı Ölümsüzleştirmek İsteyen Çekim Platosuna Koşuyor...
Ankara Haber; Kahramankazan Belediyesi Şehit Aileleri ve Gaziler Onuruna Yemek Verdi mask
Ankara Haber; Kahramankazan Belediyesi Şehit Aileleri ve Gaziler Onuruna Yemek Verdi
Ankara Haber; Pursaklar Muhsin Yazıcıoğlu Meydanı’nda Büyük Dönüşüm... mask
Ankara Haber; Pursaklar Muhsin Yazıcıoğlu Meydanı’nda Büyük Dönüşüm...
Ankara Haber; Pursaklar’da Dolu Dolu Geçen Gaziler Günü... mask
Ankara Haber; Pursaklar’da Dolu Dolu Geçen Gaziler Günü...
Ankara Haber; Sincan’da Parklar Çocuklar İçin Hazır... mask
Ankara Haber; Sincan’da Parklar Çocuklar İçin Hazır...
Ankara Haber; Çankaya'dan Türkiye'de Bir İlk Daha...3 Bin İlkokul Öğrencisine Her Gün Sıcak Öğle Yemeği! mask
Ankara Haber; Çankaya'dan Türkiye'de Bir İlk Daha...3 Bin İlkokul Öğrencisine Her Gün Sıcak Öğle Yemeği!
Kahramankazan Belediyesi Çevre ve Doğa Dostu Uygulamalarıyla Fark Yaratıyor... mask
Kahramankazan Belediyesi Çevre ve Doğa Dostu Uygulamalarıyla Fark Yaratıyor...
Ankara Elektrik Kesintisi! 20 Eylül 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 20 Eylül 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

20 Eyl 2022 - 16:10 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara Haber; Keçiören’de Gaziler Günü Kutlandı... mask
Ankara Haber; Keçiören’de Gaziler Günü Kutlandı...
Ankara Haber; Kahramankazan Belediyesi Şehit Aileleri ve Gaziler Onuruna Yemek Verdi mask
Ankara Haber; Kahramankazan Belediyesi Şehit Aileleri ve Gaziler Onuruna Yemek Verdi
Ankara Haber; Pursaklar Muhsin Yazıcıoğlu Meydanı’nda Büyük Dönüşüm... mask
Ankara Haber; Pursaklar Muhsin Yazıcıoğlu Meydanı’nda Büyük Dönüşüm...
Ankara Haber; Pursaklar’da Dolu Dolu Geçen Gaziler Günü... mask
Ankara Haber; Pursaklar’da Dolu Dolu Geçen Gaziler Günü...
Ankara Haber; Keçiören' de Anı Ölümsüzleştirmek İsteyen Çekim Platosuna Koşuyor... mask
Ankara Haber; Keçiören' de Anı Ölümsüzleştirmek İsteyen Çekim Platosuna Koşuyor...
Ankara Haber; Sincan’da Parklar Çocuklar İçin Hazır... mask
Ankara Haber; Sincan’da Parklar Çocuklar İçin Hazır...
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL