Ankara Haber; Kahramankazan Belediyesi Şehit Aileleri ve Gaziler Onuruna Yemek Verdi

Gaziler Günü nedeniyle Başkan Oğuz’un ev sahipliği yaptığı yemeğe Kaymakam Abdullah Selim Parlar, ilçe protokolü, belediye meclis üyeleri ile şehit aileleri ve gaziler katıldı. Terörle mücadele, iç güvenliğin sağlanması ve 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit düşen kahramanların aileleri ve gaziler, onurlarına verilen yemekte sohbet edip, hasret giderdi.
Birlikte büyük bir aileyiz
Başkan Oğuz yemek öncesinde tüm masaları tek tek gezerek, şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilendi. Şehitler için Kuran-ı Kerim okunup, dualar edildi. Başkan Oğuz konuşmasına şehitlere rahmet ve minnet, gazilere ise hayırlı ömürler dileyerek başladı. Şehit ailelerinin ve gazilerin başlarının tacı olduğunu ifade eden Oğuz, “Gazilik nedir, Allah için şehadeti göze almaktır, şehadet nedir, Allah yolunda canı Allah’a kurban etmektir. Gazilik ve şehitlik bizim için en yüce makamlardır. Her şehit mezarında dalgalanan bayrak, bizim bu topraklarda ebediyen kalacağımızın birer nişanesidir. ” diye konuştu.
Düzenlenen yemeğin ardından tüm gaziler ve şehit aileleri hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.