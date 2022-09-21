Tüketici Hakem Heyetleri'nin sınırı 30 bin TL oldu! Tüketici Hakem Heyeti kaç tl'ye kadar 2022? İşte Alt ve Üst Sınır...

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, tüketici hakem heyetlerine başvurularda parasal limit 15 bin 430 liradan 30 bin liraya yükseltildi. Bu miktar üstü uyuşmazlıklar için yine tüketici mahkemelerine ve arabuluculuk bürolarına başvuru yapılacak.

Tüketiciler başvurularını ister il isterse ilçe heyetlerine parasal sınır olmadan yapabilecek. Öte yandan, tüketicinin yerleşim yeri veya tüketici işleminin yapıldığı yerde tüketici hakem heyetinin bulunmaması halinde, yetkili tüketici hakem heyetine iletilmek üzere kaymakamlıklara başvuru yapabilmesine imkan sağlandı.

Ayrıca tüketici hakem heyetinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesinin yanı sıra yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesine de itiraz edebileceği hükmü getirildi.

Heyete üye olabilmenin koşulları yeniden düzenlendi ve raportör kadrolarının artırılmasına ağırlık verildi.

Tebligatlarda diğer kurumlara ait tüm teknik altyapılarla uyum sağlandı ve elektronik ortamda tebligat sistemleri güçlendirildi.

Öte yandan satıcı ve sağlayıcılar tarafından mevcut olduğu halde tüketici hakem heyetine sunulmayan bilgi veya belgenin itiraz aşamasında tüketici mahkemesine sunulması nedeniyle kararın iptali halinde, tüketici aleyhine yargılama giderine ve vekalet ücretine hükmedilemeyecek.

Yönetmeliğin çalışma ve usullerine ilişkin 11'inci maddein 5'inci fıkrasnda yer alan başvuruda bulunması gereken zorunlu bilgilerde eksiklik ya da tutarsızlık bulunması durumunda, tüketici hakem heyeti başkanı tarafından yazılı olarak 7 gün süre verilmek suretiyle başvuru sahibinden ek bilgi veya belge istenebileceği kaydedildi.

Ayrıca 26'ncı maddede yer alan kararın tamamlanmasına ilişkin hükümlerde de; "Taraflardan her biri, nihaî kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde, ilk başvuruda yer alan taleplerle ilgili karar verilmeyen hususlarda, kararın tamamlanmasını isteyebilir. Kararın tamamlanmasına konu hususlar, tüketici hakem heyetince öncelikle gündeme alınarak sonuçlandırılır. Tamamlama kararı verildiği takdirde, Tüketici Bilgi Sisteminde oluşturulan tamamlama kararı tutanağı toplantıya katılan başkan ve üyeler tarafından imzalanır, Tüketici Bilgi Sistemine yüklenir, toplantı tarihine ve gündem sırasına göre fiziki ortamda arşivlenir. Tamamlama kararları 15 iş günü içinde taraflara tebliğ edilir" hükümleri yer aldı.

Söz konusu 11'in beşinci fıkrası ile 26'ncı madde 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girerken, yönetmeliğin diğer tüm maddeleri 1 Ekim 2022 tarihi itibariyle yürürlüğe gireceği kaydedildi.

Yönetmeliğin tüm detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.