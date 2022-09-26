Düzenli Kahve Tüketenler Daha Uzun Yaşıyor! Fazla Kahve İçmenin Zararları Neler? İşte Detaylar...

Yapılan araştırmalara göre düzenli kahve tüketen bireylerin tüketmeyenlere göre yaşam süresi daha uzun olduğunu söyleyen DoktorTakvimi.com uzmanlarından Diyetisyen İlayda Kaya, kahve ve sağlık ilişkisine dair merak edilenleri anlatıyor.

Düzenli Kahve Tüketenler Daha Uzun Yaşıyor

Keyifli anların, iş arasında verdiğimiz molaların, dost sohbetlerinin vazgeçilmezi olan kahve, tüketimi abartılmadığı sürece sağlık için birçok fayda sağlıyor. Yapılan araştırmalara göre düzenli kahve tüketen bireylerin tüketmeyenlere göre yaşam süresi daha uzun olduğunu söyleyen DoktorTakvimi.com uzmanlarından Diyetisyen İlayda Kaya, kahve ve sağlık ilişkisine dair merak edilenleri anlatıyor.

Neredeyse hepimizin tükettiği içeceklerden biri olan kahve denildiğinde akla ilk olarak kafein geliyor. Ancak kahve sadece kafein değil anti inflamatuar aktif maddeler ve antioksidanlar da içeriyor. Bu nedenle abartmadan kahve tüketmek vücuda birçok fayda sağlıyor. DoktorTakvimi.com uzmanlarından Diyetisyen İlayda Kaya, yapılan araştırmalara göre düzenli kahve tüketen bireylerin tüketmeyenlere göre yaşam süresi daha uzun olduğunun görüldüğünü belirtiyor.

Kahvenin kalp rahatsızlıkları, felç, böbrek hastalıkları, alzheimer, demans, parkinson gibi nörodejeneratif hastalıkların riskini azalttığını da anlatan Dyt. Kaya, kahvenin yararlarını şöyle anlatıyor: “Hücre yapısını korur ve kontrolsüz çoğalmayı önler. İçerdiği yüksek antioksidanlar sayesinde kansere karşı koruyucudur. Kafein sayesinde zihinsel performansı olumlu yönde etkiler, iş verimliliğini ve konsantrasyonu arttırır. Metabolizma hızını önemli ölçüde arttırarak yağ yakımının hızlanmasına yardımcı olur. Fiziksel performansı arttırır. Kahve içerdiği kafein sayesinde, adrenalin hormonunu arttırır.”

Süt, krema gibi aroma veren maddeler kahvenin kalorisini artırıyor

Dyt. Kaya, sağlıklı bireylerin günde 1-2 fincan Türk kahvesi ya da filtre kahve içmesinin yararlı olduğunu söylüyor. Gerekenden fazla tüketim olduğu durumlarda kahvenin yanında bol su tüketilmesini öneren Dyt. Kaya, kilo kontrolü için kahvenin sade tercih edilmesinin gerektiğini hatırlatıyor: “Kahvenin kalorisi sade olması koşuluyla yok denecek kadar azdır. Bu nedenle kilo kontrolü için beslenmeye eklenebilir. Kahvenin kalorisini arttıran içine eklenen süt, krema, aroma verici gibi maddelerdir.”

Dyt. Kaya, kahve ne kadar yararlı olsa da fazla tüketiminin olumsuz sonuçlara yol açabileceğini hatırlatıyor. Dyt. Kaya fazla kahve tüketiminin olası zararlarını şöyle sıralıyor:

* Kalp çarpıntılarına neden olabilir. Aritmi ve diğer kalp rahatsızlıklarına sebep olur.

* Kan basıncını yükseltebilir. Tansiyon hastalarının dikkatli tüketmesi gerekir.

* Doğurganlığı olumsuz etkiler. 300 mg’dan fazla kafein tüketimi doğurganlığı azaltır.

* Demir emilimini azaltıcı etkisinden dolayı kansızlığa yol açabilir.

* Gerginlik, uykusuzluk gibi olumsuzluklara neden olur.

* Kemik erimesine yol açabilir.

* Diş minesini aşındırır, dişleri sarartabilir .

* Diüretik olduğu için idrar çıkışını arttırır böylece vücutta susuzluğa yol açar.