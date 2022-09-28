Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Bocce Spor Salonu’nda Öğrencilerle Atışlar Yaptı. Başkan Oğuz:"Sporu Bırakmayın"

Öğrenciler, bu spora olan ilgilerini artırarak eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla başlatılan proje ile Beden Eğitimi derslerinde hocaları eşliğinde Bocce öğreniyor. Belediye Başkanı Serhat Oğuz, “Biz sizler için faydalı işler yapıyoruz. Siz de ülkeniz için yapın” dedi.

Bocce Spor Salonu’nda verilen eğitimde, öğrencilere atışlar ve kurallar hakkında genel bilgilendirme yapıldıktan sonra uygulamalı anlatılıp, müsabakalara geçiliyor. 2 saat boyunca devam eden dersin sonunda kursa katılan öğrencilere günün anısı olarak madalya veriliyor. Bocce Spor Salonu’nda çocuklarla bir araya gelen Belediye Başkanı Serhat Oğuz, öğrencilerle birlikte atışlar yaptı keyifli dakikalar geçirdi, madalyalarını verdi.

Kahramankazan Belediyesi, Türkiye’de Bocce’nin spor dalı olarak oynanması ve müstakil salona sahip ilk belediyelerden biri olarak 2005 yılından itibaren Bocce’ye büyük yatırımlar yaptı. Bu sayede Kahramankazan’da onlarca genç, milli sporcu olma mutluluğunu yaşadı. Yıl boyunca tüm ilkokulların 2, 3 ve 4’üncü sınıfları kapsayacak proje sayesinde sırayla her sınıfın beden eğitimi dersinde belediye tarafından servislerle alınan öğrenciler, salona getiriliyor. Burada 2 saat boyunca spor hocaları eşliğinde Bocce oynayan öğrencilerin, ders saati dışında da aile büyükleriyle birlikte bu salonu kullanabilecekler.

‘BİZ SİZİN İÇİN, SİZ DE ÜLKENİZ İÇİN FAYDALI İŞLER YAPIN’

Çocuklarla bir süre atış yapan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, farklı spor dallarına yönelik kursların devam ettiğini belirtirken, “Sporu bırakmayın, güzel bir spor dalı olan Bocce’yi devam ettirin. Okullardaki derslerinizi ihmal etmeden spora olan ilginizi de azaltmayın. Buralar sizlerin emrinde. Ne yapıyorsak sizler için yapıyoruz. Biz sizin için faydalı işler yapıyoruz, siz de ülkeniz için faydalı işler yapın. Sporda, fende, bilimde kendinizi geliştirin” dedi.