28 Eyl 2022 - 16:14- Gündem G: 28 Eyl 2022 - 16:22

Türk -İş Açlık ve Yoksulluk Sınırını Açıkladı...İşte 4 Kişilik Bir Ailenin Harcaması Gereken Tutar!

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TL değer kaybediyor, fiyatlar doludizgin artıyor, alım gücü hızla düşüyor. Sabit gelirliler dengeli, yeterli ve sağlıklı beslenebilmekten bile yoksunluk duyuyorlar.
Türk -İş Açlık ve Yoksulluk Sınırını Açıkladı...İşte 4 Kişilik Bir Ailenin Harcaması Gereken Tutar! mask
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Türk-İş'in araştırmasına göre Eylül ayında açlık sınırı 7 bin 245 lira, dört kişilik bir ailenin yapması gereken toplam harcama yani yoksulluk sınırı ise 23 bin 600 lira oldu. Buna göre açlık sınırı asgari ücretin 1.745 lira üzerinde.

Türk-İş'in hesaplamasında, bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyeti ise 9 bin 470 lira olarak tespit edildi. Türk-İş tarafından yapılan açıklamada, "Talepten maliyete ve beklentilere kadar enflasyonun her türlüsü tüm varlık, mal ve hizmet fiyatlarını bozarken, bu geçici yoksunluk ön görülebilir gelecekte kalıcı yoksulluk haline dönüşme tehlikesi barındırıyor" denildi.

Türk-İş'in Eylül ayı raporuna ulaşmak için tıklayabilirsiniz.
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28 Eyl 2022 - 16:14 - Gündem

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