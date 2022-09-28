28 Eyl 2022 - 16:52- Belediyeler G: 28 Eyl 2022 - 16:53

Keçiören Kocatepe İlkokulunda Dünya Okul Sütü Günü’nde Sağlıklı Beslenmeye Dikkat Çekildi...

ABONE OL Google News Sayfamız

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok her yıl 27 Eylül’de düzenlenen Dünya Okul Sütü Günü kapsamında ilçedeki Kocatepe İlkokulunda öğrencilere süt ve dondurmadan oluşan gıda ürünlerini dağıttı.
Keçiören Kocatepe İlkokulunda Dünya Okul Sütü Günü’nde Sağlıklı Beslenmeye Dikkat Çekildi... mask
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Öğrencilere sağlıklı beslenmeleri konusunda uyarılarda bulunan Altınok, süt ve sütten yapılan gıdaların tüketilmesinin sağlık için önemli olduğuna da değindi. Süt ve süt ürünlerinin tüketimini teşvik etmek için Keçiören Belediyesi olarak çalışmalara devam edeceklerini de belirten Altınok, “Öğretmenlerimiz, yarınlarımız, umutlarımız, çiçeklerimiz ve meleklerimiz olan öğrencilerimizle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Çocuklarımızı ve gençlerimizi nasıl yetiştirirsek geleceğimiz de ülkemiz de öyle gelişir ve yükselir. Bu gelişmenin en temel taşlarından birisi sağlıklı yaşam, sağlıklı beslenmedir. Bu konuda sadece çocuklarımızı değil ebeveynleri de bilinçlendirmeli, doğruyu anlatmalıyız. Burada da görev bizlere, öğretmenlerimize düşüyor. Katkı maddesi içeren yiyecek ve içeceklerden uzak durmalı, doğala yönelmeli, çocuklarımızı yönlendirmeliyiz. Bol bol süt ve süt ürünleri, meyve ve sebze tüketmeliyiz. Keçiörenli çocuklarımız çok şanslı. Çünkü Keçiören Belediyesi olarak biz her zaman her konuda yavrularımızın, gelecek nesillerimizin yanındayız.” dedi. ​

# Keçiören Kocatepe İlkokulunda Dünya Okul Sütü Günü’nde Sağlıklı Beslenmeye Dikkat Çekildi..., ankara, ankara keçiören, keçiören belediyesi
# ANKARA İLÇE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Mamak’ta Bilim ve Teknoloji Buluşması Heyecanı... mask
Mamak’ta Bilim ve Teknoloji Buluşması Heyecanı...
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Özel Çocuklarla Sinemada Buluştu... mask
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Özel Çocuklarla Sinemada Buluştu...
Çankaya Belediyesinden 1 Açılış 3 Park... mask
Çankaya Belediyesinden 1 Açılış 3 Park...
Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Bocce Spor Salonu’nda Öğrencilerle Atışlar Yaptı. Başkan Oğuz:"Sporu Bırakmayın" mask
Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Bocce Spor Salonu’nda Öğrencilerle Atışlar Yaptı. Başkan Oğuz:"Sporu Bırakmayın"
Altındağ Gençlik Merkezlerinde Yeni Dönem Kayıtları Başladı... mask
Altındağ Gençlik Merkezlerinde Yeni Dönem Kayıtları Başladı...
Ankara’nın Başkent Oluşunun 99. Yılı Anısına Koşu... mask
Ankara’nın Başkent Oluşunun 99. Yılı Anısına Koşu...
Keçiören’de Lavantalar Hasat Edildi... mask
Keçiören’de Lavantalar Hasat Edildi...
Keçiören Avrupa Spor Haftası Etkinliklerine Sahne Oldu... mask
Keçiören Avrupa Spor Haftası Etkinliklerine Sahne Oldu...
Sincan Bir Anadolu Lisesine Daha Kavuştu... mask
Sincan Bir Anadolu Lisesine Daha Kavuştu...
Keçiören'de Deniz ve Okyanusa Heyecanlı Bakış... mask
Keçiören'de Deniz ve Okyanusa Heyecanlı Bakış...
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Gölbaşı Belediyesi Kendi İmkânlarıyla Sıfır Atık Parkı Kuruyor... mask
Gölbaşı Belediyesi Kendi İmkânlarıyla Sıfır Atık Parkı Kuruyor...
Mamak’ta Bilim ve Teknoloji Buluşması Heyecanı... mask
Mamak’ta Bilim ve Teknoloji Buluşması Heyecanı...
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Özel Çocuklarla Sinemada Buluştu... mask
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Özel Çocuklarla Sinemada Buluştu...
Çankaya Belediyesinden 1 Açılış 3 Park... mask
Çankaya Belediyesinden 1 Açılış 3 Park...
Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Bocce Spor Salonu’nda Öğrencilerle Atışlar Yaptı. Başkan Oğuz:"Sporu Bırakmayın" mask
Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Bocce Spor Salonu’nda Öğrencilerle Atışlar Yaptı. Başkan Oğuz:"Sporu Bırakmayın"
Altındağ Gençlik Merkezlerinde Yeni Dönem Kayıtları Başladı... mask
Altındağ Gençlik Merkezlerinde Yeni Dönem Kayıtları Başladı...
Ankara’nın Başkent Oluşunun 99. Yılı Anısına Koşu... mask
Ankara’nın Başkent Oluşunun 99. Yılı Anısına Koşu...
Ankara Elektrik Kesintisi! 28 Eylül 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 28 Eylül 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Türkiye’nin En Büyük Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevi İçin Başvuru Süreci Devam Ediyor... mask
Türkiye’nin En Büyük Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevi İçin Başvuru Süreci Devam Ediyor...
Keçiören Avrupa Spor Haftası Etkinliklerine Sahne Oldu... mask
Keçiören Avrupa Spor Haftası Etkinliklerine Sahne Oldu...

28 Eyl 2022 - 16:52 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Gölbaşı Belediyesi Kendi İmkânlarıyla Sıfır Atık Parkı Kuruyor... mask
Gölbaşı Belediyesi Kendi İmkânlarıyla Sıfır Atık Parkı Kuruyor...
Mamak’ta Bilim ve Teknoloji Buluşması Heyecanı... mask
Mamak’ta Bilim ve Teknoloji Buluşması Heyecanı...
Çankaya Belediyesinden 1 Açılış 3 Park... mask
Çankaya Belediyesinden 1 Açılış 3 Park...
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Özel Çocuklarla Sinemada Buluştu... mask
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Özel Çocuklarla Sinemada Buluştu...
Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Bocce Spor Salonu’nda Öğrencilerle Atışlar Yaptı. Başkan Oğuz:"Sporu Bırakmayın" mask
Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Bocce Spor Salonu’nda Öğrencilerle Atışlar Yaptı. Başkan Oğuz:"Sporu Bırakmayın"
Altındağ Gençlik Merkezlerinde Yeni Dönem Kayıtları Başladı... mask
Altındağ Gençlik Merkezlerinde Yeni Dönem Kayıtları Başladı...
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL