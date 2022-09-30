Altındağlı Kadınların Yeni Rotası: Kastamonu

Kastamonu’yu gezen, tarihi ve turistik müzeleri ziyaret eden Altındağlı kadınlar, keyif dolu bir gün yaşıyor.
İLK DURAK CUMHURİYET MEYDANI
Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen Kastamonu gezisinin ilk durağı Cumhuriyet Meydanı Şerife Bacı Anıtı oldu. Daha sonra Liva Paşa Konağı, Etnografya Müzesi, Kastamonu Kalesi, tarihi Kastamonu evleri, Kırk Direkli Camii, Yakup Ağa Külliyesi, Tarihi mahkeme binası ve Bakırcılar Çarşısı’nı gezen kadınlar, yoğun geçen tura kısa bir öğlen yemeği molası verdi.
Öğlen yemeğinin ardından Kurşunlu Han, Pembe Han, Cem Sultan Bedesteni, Nasrullah Meydanı ve Camiisi, Nasrullah Köprüsü, Hz. Pir Dergahı, Şapka Müzesi ve İsmail Bey Külliyesi’ni ziyaret eden Altındağlı kadınlar, geziden memnun kaldıklarını ifade etti.
GEZİLER DEVAM EDECEK
Altındağlı kadınların kültürel ve turistik gezilerinin devam edeceğini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı“Biz önceliğimizi Ankara'ya ve çevre illerimize verdik. Yaşadığımız şehri ve yakın çevresini tanımamız gerekiyor. Bu projeler aynı zamanda kent ekonomisine de katkılar sunuyor. Şimdi yeni şehirler keşfetme zamanı… Bu kapsamda ilk durak Kastamonu oldu. İlerleyen günlerde başka şehirlerde rotamıza eklenecek. Gezilerimiz tüm hızıyla devam edecek." dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.