30 Eyl 2022 - 09:37- Belediyeler G: 30 Eyl 2022 - 09:38

Altındağlı Kadınların Yeni Rotası: Kastamonu

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Altındağlı kadınlar, Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen kültür gezileri kapsamında Kastamonu’yu gezdi. Altındağlılar Türkiye’yi geziyor. Daha önce Ankara'nın ilçelerini keşfe çıkan ve yaşadığı şehri yakından tanıyan Altındağlı kadınlar, şimdi de Kastamonu’yu keşfe çıktı.
Altındağlı Kadınların Yeni Rotası: Kastamonu mask
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Kastamonu’yu gezen, tarihi ve turistik müzeleri ziyaret eden Altındağlı kadınlar, keyif dolu bir gün yaşıyor. 

İLK DURAK CUMHURİYET MEYDANI 

Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen Kastamonu gezisinin ilk durağı Cumhuriyet Meydanı Şerife Bacı Anıtı oldu. Daha sonra Liva Paşa Konağı, Etnografya Müzesi, Kastamonu Kalesi, tarihi Kastamonu evleri, Kırk Direkli Camii, Yakup Ağa Külliyesi, Tarihi mahkeme binası ve Bakırcılar Çarşısı’nı gezen kadınlar, yoğun geçen tura kısa bir öğlen yemeği molası verdi.

Öğlen yemeğinin ardından Kurşunlu Han, Pembe Han, Cem Sultan Bedesteni, Nasrullah Meydanı ve Camiisi, Nasrullah Köprüsü, Hz. Pir Dergahı, Şapka Müzesi ve İsmail Bey Külliyesi’ni ziyaret eden Altındağlı kadınlar, geziden memnun kaldıklarını ifade etti.

GEZİLER DEVAM EDECEK

Altındağlı kadınların kültürel ve turistik gezilerinin devam edeceğini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı“Biz önceliğimizi Ankara'ya ve çevre illerimize verdik. Yaşadığımız şehri ve yakın çevresini tanımamız gerekiyor. Bu projeler aynı zamanda kent ekonomisine de katkılar sunuyor. Şimdi yeni şehirler keşfetme zamanı… Bu kapsamda ilk durak Kastamonu oldu. İlerleyen günlerde başka şehirlerde rotamıza eklenecek. Gezilerimiz tüm hızıyla devam edecek." dedi.
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30 Eyl 2022 - 09:37 - Belediyeler

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