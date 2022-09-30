Çankaya'da 6. Kadın Yazarlar Haftası Başlıyor...

Toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki çalışmalarıyla Türkiye’nin ilk “Mor Bayrak”lı yerel yönetimi olan Çankaya Belediyesi, kadın yazarları okurlarıyla buluşturuyor. Bu yıl altıncısı düzenlenen Kadın Yazarlar Haftası, 3-7 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlenecek etkinlikte; Ayten Kaya Görgün, Banu Bülbül, Aslı Alpar, Gülhan Avşar ve Senem Timuroğlu eser ve söyleşileriyle yer alacak.

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ

Kadınların ekonomik-sosyal yaşamdan eşit bir şekilde yararlanmaları, sanattaki varlıklarını artırmaları için her alanda kadına hizmette pozitif ayrımcılık yaptıklarını kaydeden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Belediyemizde ve ilçemizde fark oluşturacak çalışmalar için sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerle işbirliği içindeyiz. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için mücadele ediyoruz” dedi. Kitabın ve kadının bir arada olmasının önemine de değinen Taşdelen, “Kadının gücünü de kitabın gücünü de öğrenmesi gereken bir toplumuz. Bu nedenledir ki kadın yazarlar bizler için kıymetlidir” diye konuştu.

KADIN YAZARLAR BULUŞUYOR

3-7 Ekim tarihleri arasında Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi Gülten Akın Salonu'nda düzenlenecek etkinliğin programı ise şöyle: 3 Ekim Pazartesi Saat: 18.00-20.00 Ayten Kaya Görgün-“Çatlak Kızlar Sağlam Kapıda 4 Ekim Salı Saat: 18.00-20.00 Banu Bülbül-“Jaguarın Gözleri” 5 Ekim Çarşamba Saat: 18.00-20.00 Aslı Alpar-“Emine Hanımın Romanı” 6 Ekim Perşembe Saat: 18.00-20.00 Gülhan Alıcı Avşar-“Vaveyla” 7 Ekim Cuma Saat: 18.00-20.00 Dr. Senem Timuroğlu-“Kanatlanmış Kadınlar: Osmanlı Ve Avrupalı Kadın Yazarların Dostluğu”