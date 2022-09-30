30 Eyl 2022 - 10:59- Belediyeler G: 30 Eyl 2022 - 11:00

Çankaya'da 6. Kadın Yazarlar Haftası Başlıyor...

ABONE OL Google News Sayfamız

Toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki çalışmalarıyla Türkiye’nin ilk “Mor Bayrak”lı yerel yönetimi olan Çankaya Belediyesi, kadın yazarları okurlarıyla buluşturuyor. “6. Kadın Yazarlar Haftası” 3 Ekim'de başlıyor.
Çankaya'da 6. Kadın Yazarlar Haftası Başlıyor... mask
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki çalışmalarıyla Türkiye’nin ilk “Mor Bayrak”lı yerel yönetimi olan Çankaya Belediyesi, kadın yazarları okurlarıyla buluşturuyor. Bu yıl altıncısı düzenlenen Kadın Yazarlar Haftası, 3-7 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlenecek etkinlikte; Ayten Kaya Görgün, Banu Bülbül, Aslı Alpar, Gülhan Avşar ve Senem Timuroğlu eser ve söyleşileriyle yer alacak.

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ

Kadınların ekonomik-sosyal yaşamdan eşit bir şekilde yararlanmaları, sanattaki varlıklarını artırmaları için her alanda kadına hizmette pozitif ayrımcılık yaptıklarını kaydeden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Belediyemizde ve ilçemizde fark oluşturacak çalışmalar için sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerle işbirliği içindeyiz. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için mücadele ediyoruz” dedi. Kitabın ve kadının bir arada olmasının önemine de değinen Taşdelen, “Kadının gücünü de kitabın gücünü de öğrenmesi gereken bir toplumuz. Bu nedenledir ki kadın yazarlar bizler için kıymetlidir” diye konuştu.

KADIN YAZARLAR BULUŞUYOR

3-7 Ekim tarihleri arasında Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi Gülten Akın Salonu'nda düzenlenecek etkinliğin programı ise şöyle: 3 Ekim Pazartesi Saat: 18.00-20.00 Ayten Kaya Görgün-“Çatlak Kızlar Sağlam Kapıda 4 Ekim Salı Saat: 18.00-20.00 Banu Bülbül-“Jaguarın Gözleri” 5 Ekim Çarşamba Saat: 18.00-20.00 Aslı Alpar-“Emine Hanımın Romanı” 6 Ekim Perşembe Saat: 18.00-20.00 Gülhan Alıcı Avşar-“Vaveyla” 7 Ekim Cuma Saat: 18.00-20.00 Dr. Senem Timuroğlu-“Kanatlanmış Kadınlar: Osmanlı Ve Avrupalı Kadın Yazarların Dostluğu”

# Çankaya'da 6. Kadın Yazarlar Haftası Başlıyor..., ankara, ankara çankaya, Çankaya Belediyesi
# ANKARA İLÇE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Altındağlı Kadınların Yeni Rotası: Kastamonu mask
Altındağlı Kadınların Yeni Rotası: Kastamonu
Ankara İlçeleri 2023! Ankara'da Kaç Tane İlçe Var? Ankara İlçeler Haritası ile Nüfusu Kaçtır, Merkezi Nerede? mask
Ankara İlçeleri 2023! Ankara'da Kaç Tane İlçe Var? Ankara İlçeler Haritası ile Nüfusu Kaçtır, Merkezi Nerede?
Keçiören'de Aşçı Kıyafetleriyle Devir Teslim... mask
Keçiören'de Aşçı Kıyafetleriyle Devir Teslim...
Keçiören Gönül Köşkü Huzurevi Bocce Takımı Turnuvalara Hazırlanıyor... mask
Keçiören Gönül Köşkü Huzurevi Bocce Takımı Turnuvalara Hazırlanıyor...
Çankaya'da Güzel Sanatlara Hazırlık Atölyesi Açılıyor... mask
Çankaya'da Güzel Sanatlara Hazırlık Atölyesi Açılıyor...
Şehir Hastanesinin Açılış Coşkusuna Pursaklar’da Ortak Oldu... mask
Şehir Hastanesinin Açılış Coşkusuna Pursaklar’da Ortak Oldu...
Bilim Pursaklar’da Hafta Sonu Eğitimleri Başlıyor... mask
Bilim Pursaklar’da Hafta Sonu Eğitimleri Başlıyor...
Akyurtlu Kadınlar İçin Gezi Düzenlendi... mask
Akyurtlu Kadınlar İçin Gezi Düzenlendi...
Sincan’da Banklar Onarıldı Spor Aletleri Yenilendi... mask
Sincan’da Banklar Onarıldı Spor Aletleri Yenilendi...
Keçiören Kocatepe İlkokulunda Dünya Okul Sütü Günü’nde Sağlıklı Beslenmeye Dikkat Çekildi... mask
Keçiören Kocatepe İlkokulunda Dünya Okul Sütü Günü’nde Sağlıklı Beslenmeye Dikkat Çekildi...
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Başkentin Kültür Varlıkları Kitap ve Kısa Film Oluyor... mask
Başkentin Kültür Varlıkları Kitap ve Kısa Film Oluyor...
NASA Apps Challenge Etkinliği Ankara'da! mask
NASA Apps Challenge Etkinliği Ankara'da!
Altındağlı Kadınların Yeni Rotası: Kastamonu mask
Altındağlı Kadınların Yeni Rotası: Kastamonu
Ankara'nın Hangi İlçelerinde KYK Yurdu Var? Ankara KYK Yurtları Kaç Kişilik? İşte Ankara KYK Yurt Adresleri ve Telefon Numaraları… mask
Ankara'nın Hangi İlçelerinde KYK Yurdu Var? Ankara KYK Yurtları Kaç Kişilik? İşte Ankara KYK Yurt Adresleri ve Telefon Numaraları…
Ankara İlçeleri 2023! Ankara'da Kaç Tane İlçe Var? Ankara İlçeler Haritası ile Nüfusu Kaçtır, Merkezi Nerede? mask
Ankara İlçeleri 2023! Ankara'da Kaç Tane İlçe Var? Ankara İlçeler Haritası ile Nüfusu Kaçtır, Merkezi Nerede?
MKE Ankaragücü Ne Zaman, Kim Tarafından Kuruldu! Ankaragücü'nün Kaç Kupası Var? Ankaragücü Başkanı ve Teknik Direktörü Kim? mask
MKE Ankaragücü Ne Zaman, Kim Tarafından Kuruldu! Ankaragücü'nün Kaç Kupası Var? Ankaragücü Başkanı ve Teknik Direktörü Kim?
Ankara’nın En İyi Kamp Alanları Nerede? Ankara Ücretli ve Ücretsiz Çadır Kamp Alanlarına Nasıl Gidilir, Ne Kadar Uzaklıkta? İşte Ankara 2023 Kamp Alanları… mask
Ankara’nın En İyi Kamp Alanları Nerede? Ankara Ücretli ve Ücretsiz Çadır Kamp Alanlarına Nasıl Gidilir, Ne Kadar Uzaklıkta? İşte Ankara 2023 Kamp Alanları…
Ankara Etlik Şehir Hastanesi Nerede Nasıl Gidilir? Ankara Etlik Şehir Hastanesi Hangi Semtte? Ankara Etlik Şehir Hastanesi Hangi Poliklinik Var… mask
Ankara Etlik Şehir Hastanesi Nerede Nasıl Gidilir? Ankara Etlik Şehir Hastanesi Hangi Semtte? Ankara Etlik Şehir Hastanesi Hangi Poliklinik Var…
Keçiören'de Aşçı Kıyafetleriyle Devir Teslim... mask
Keçiören'de Aşçı Kıyafetleriyle Devir Teslim...
Türkiye Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor! Ankara’nın Başkent Oluşu 1000 Seğmenle Kutlanacak... mask
Türkiye Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor! Ankara’nın Başkent Oluşu 1000 Seğmenle Kutlanacak...

30 Eyl 2022 - 10:59 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Altındağlı Kadınların Yeni Rotası: Kastamonu mask
Altındağlı Kadınların Yeni Rotası: Kastamonu
Keçiören'de Aşçı Kıyafetleriyle Devir Teslim... mask
Keçiören'de Aşçı Kıyafetleriyle Devir Teslim...
Keçiören Gönül Köşkü Huzurevi Bocce Takımı Turnuvalara Hazırlanıyor... mask
Keçiören Gönül Köşkü Huzurevi Bocce Takımı Turnuvalara Hazırlanıyor...
Akyurtlu Kadınlar İçin Gezi Düzenlendi... mask
Akyurtlu Kadınlar İçin Gezi Düzenlendi...
Çankaya'da Güzel Sanatlara Hazırlık Atölyesi Açılıyor... mask
Çankaya'da Güzel Sanatlara Hazırlık Atölyesi Açılıyor...
Şehir Hastanesinin Açılış Coşkusuna Pursaklar’da Ortak Oldu... mask
Şehir Hastanesinin Açılış Coşkusuna Pursaklar’da Ortak Oldu...
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL