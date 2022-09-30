30 Eyl 2022 - 11:12- Ekonomi G: 30 Eyl 2022 - 11:13

Kur korumalı mevduatta yeni düzenleme! Resmi Gazete'de yayınlandı...

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Şirketler ve tüzel kişiler bugüne kadarki döviz hesaplarını TL'ye çevirebilecek.
Kur korumalı mevduatta yeni düzenleme! Resmi Gazete'de yayınlandı... mask
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ANKARA (İGFA) -Kur korumalı mevduat sisteminde tüzel kişiler için yapılan değişiklikle 31 Aralık 2021 ile 30 Eylül 2022 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte döviz hesabı Türk lirasına çevrilebilecek.

Tüzel kişilerin kur korumalı mevduat sistemine dahil olmasını sağlayan düzenleme, 31 Aralık 2021 tarihinde bankalarda bulunan döviz hesapları için geçerli olacak şekilde başlamıştı.

Daha sonra bu süre 30 Haziran tarihine kadar olan hesaplar şeklinde değiştirilmişti.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni kararla süre 30 Eylül'e uzatıldı.
# Kur korumalı mevduat, resmi gazete

30 Eyl 2022 - 11:12 - Ekonomi

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