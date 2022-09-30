Pursaklar’da Öncelik Yayanın...

Pursaklar’da trafikte yayalara öncelik verilmesi amacıyla düzenlenen ‘‘Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu’’ farkındalık etkinliğine; Pursaklar Kaymakamı Mehmet Yıldız, Pursaklar Belediye Başkan Vekili Ahmet Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıçgil, polisler ve öğrenciler katıldı.
Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu farkındalığı kapsamında yaya geçidindeki çizgileri İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkan Vekili Ahmet Öztürk, öğrencilerle birlikte sembolik olarak kırmızı renge boyadı.
‘‘Sürücülerimizin alışkanlıklarını değiştirerek, daha fazla dikkatli olmalarını rica ediyoruz’’
Yayalara saygı farkındalık etkinliğinin önemi hakkında kısa bir konuşma yapan Belediye Başkan Vekili Ahmet Öztürk; ‘‘Her yıl olduğu gibi bu yılda bizim trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak amacıyla İçişleri Bakanlığımızın önderliğinde Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu kampanyasına bizde Pursaklar’da öğrencilerimizle birlikte katıldık. Üzerinde hassasiyetle durduğumuz trafikteki can kayıplarının azaltılmasına yönelik duyarlılığı artırıp, sürücülerimizin alışkanlıklarını değiştirerek, daha fazla dikkatli olmalarını rica ediyoruz’’ dedi.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.