30 Eyl 2022 - 11:26- Belediyeler G: 30 Eyl 2022 - 11:27

Pursaklar’da Öncelik Yayanın...

ABONE OL Google News Sayfamız

Trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak için "Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu" sloganı ile Pursaklar’da etkinlik düzenlendi.
Pursaklar’da Öncelik Yayanın... mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Pursaklar’da trafikte yayalara öncelik verilmesi amacıyla düzenlenen ‘‘Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu’’ farkındalık etkinliğine; Pursaklar Kaymakamı Mehmet Yıldız, Pursaklar Belediye Başkan Vekili Ahmet Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıçgil, polisler ve öğrenciler katıldı.

Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu farkındalığı kapsamında yaya geçidindeki çizgileri İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız,  Belediye Başkan Vekili Ahmet Öztürk, öğrencilerle birlikte sembolik olarak kırmızı renge boyadı. 

‘‘Sürücülerimizin alışkanlıklarını değiştirerek, daha fazla dikkatli olmalarını rica ediyoruz’’

Yayalara saygı farkındalık etkinliğinin önemi hakkında kısa bir konuşma yapan Belediye Başkan Vekili Ahmet Öztürk; ‘‘Her yıl olduğu gibi bu yılda bizim trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak amacıyla İçişleri Bakanlığımızın önderliğinde Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu kampanyasına bizde Pursaklar’da öğrencilerimizle birlikte katıldık. Üzerinde hassasiyetle durduğumuz trafikteki can kayıplarının azaltılmasına yönelik duyarlılığı artırıp, sürücülerimizin alışkanlıklarını değiştirerek, daha fazla dikkatli olmalarını rica ediyoruz’’ dedi.
# Pursaklar’da Öncelik Yayanın..., ankara, ankara pursaklar, pursaklar belediyesi
# ANKARA İLÇE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Çankaya'da 6. Kadın Yazarlar Haftası Başlıyor... mask
Çankaya'da 6. Kadın Yazarlar Haftası Başlıyor...
Altındağlı Kadınların Yeni Rotası: Kastamonu mask
Altındağlı Kadınların Yeni Rotası: Kastamonu
Ankara İlçeleri 2023! Ankara'da Kaç Tane İlçe Var? Ankara İlçeler Haritası ile Nüfusu Kaçtır, Merkezi Nerede? mask
Ankara İlçeleri 2023! Ankara'da Kaç Tane İlçe Var? Ankara İlçeler Haritası ile Nüfusu Kaçtır, Merkezi Nerede?
Keçiören'de Aşçı Kıyafetleriyle Devir Teslim... mask
Keçiören'de Aşçı Kıyafetleriyle Devir Teslim...
Keçiören Gönül Köşkü Huzurevi Bocce Takımı Turnuvalara Hazırlanıyor... mask
Keçiören Gönül Köşkü Huzurevi Bocce Takımı Turnuvalara Hazırlanıyor...
Çankaya'da Güzel Sanatlara Hazırlık Atölyesi Açılıyor... mask
Çankaya'da Güzel Sanatlara Hazırlık Atölyesi Açılıyor...
Şehir Hastanesinin Açılış Coşkusuna Pursaklar’da Ortak Oldu... mask
Şehir Hastanesinin Açılış Coşkusuna Pursaklar’da Ortak Oldu...
Bilim Pursaklar’da Hafta Sonu Eğitimleri Başlıyor... mask
Bilim Pursaklar’da Hafta Sonu Eğitimleri Başlıyor...
Akyurtlu Kadınlar İçin Gezi Düzenlendi... mask
Akyurtlu Kadınlar İçin Gezi Düzenlendi...
Sincan’da Banklar Onarıldı Spor Aletleri Yenilendi... mask
Sincan’da Banklar Onarıldı Spor Aletleri Yenilendi...
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Çankaya'da 6. Kadın Yazarlar Haftası Başlıyor... mask
Çankaya'da 6. Kadın Yazarlar Haftası Başlıyor...
Başkentin Kültür Varlıkları Kitap ve Kısa Film Oluyor... mask
Başkentin Kültür Varlıkları Kitap ve Kısa Film Oluyor...
NASA Apps Challenge Etkinliği Ankara'da! mask
NASA Apps Challenge Etkinliği Ankara'da!
Altındağlı Kadınların Yeni Rotası: Kastamonu mask
Altındağlı Kadınların Yeni Rotası: Kastamonu
Ankara'nın Hangi İlçelerinde KYK Yurdu Var? Ankara KYK Yurtları Kaç Kişilik? İşte Ankara KYK Yurt Adresleri ve Telefon Numaraları… mask
Ankara'nın Hangi İlçelerinde KYK Yurdu Var? Ankara KYK Yurtları Kaç Kişilik? İşte Ankara KYK Yurt Adresleri ve Telefon Numaraları…
Ankara İlçeleri 2023! Ankara'da Kaç Tane İlçe Var? Ankara İlçeler Haritası ile Nüfusu Kaçtır, Merkezi Nerede? mask
Ankara İlçeleri 2023! Ankara'da Kaç Tane İlçe Var? Ankara İlçeler Haritası ile Nüfusu Kaçtır, Merkezi Nerede?
MKE Ankaragücü Ne Zaman, Kim Tarafından Kuruldu! Ankaragücü'nün Kaç Kupası Var? Ankaragücü Başkanı ve Teknik Direktörü Kim? mask
MKE Ankaragücü Ne Zaman, Kim Tarafından Kuruldu! Ankaragücü'nün Kaç Kupası Var? Ankaragücü Başkanı ve Teknik Direktörü Kim?
Ankara’nın En İyi Kamp Alanları Nerede? Ankara Ücretli ve Ücretsiz Çadır Kamp Alanlarına Nasıl Gidilir, Ne Kadar Uzaklıkta? İşte Ankara 2023 Kamp Alanları… mask
Ankara’nın En İyi Kamp Alanları Nerede? Ankara Ücretli ve Ücretsiz Çadır Kamp Alanlarına Nasıl Gidilir, Ne Kadar Uzaklıkta? İşte Ankara 2023 Kamp Alanları…
Ankara Etlik Şehir Hastanesi Nerede Nasıl Gidilir? Ankara Etlik Şehir Hastanesi Hangi Semtte? Ankara Etlik Şehir Hastanesi Hangi Poliklinik Var… mask
Ankara Etlik Şehir Hastanesi Nerede Nasıl Gidilir? Ankara Etlik Şehir Hastanesi Hangi Semtte? Ankara Etlik Şehir Hastanesi Hangi Poliklinik Var…
Keçiören'de Aşçı Kıyafetleriyle Devir Teslim... mask
Keçiören'de Aşçı Kıyafetleriyle Devir Teslim...

30 Eyl 2022 - 11:26 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Çankaya'da 6. Kadın Yazarlar Haftası Başlıyor... mask
Çankaya'da 6. Kadın Yazarlar Haftası Başlıyor...
Altındağlı Kadınların Yeni Rotası: Kastamonu mask
Altındağlı Kadınların Yeni Rotası: Kastamonu
Keçiören'de Aşçı Kıyafetleriyle Devir Teslim... mask
Keçiören'de Aşçı Kıyafetleriyle Devir Teslim...
Keçiören Gönül Köşkü Huzurevi Bocce Takımı Turnuvalara Hazırlanıyor... mask
Keçiören Gönül Köşkü Huzurevi Bocce Takımı Turnuvalara Hazırlanıyor...
Akyurtlu Kadınlar İçin Gezi Düzenlendi... mask
Akyurtlu Kadınlar İçin Gezi Düzenlendi...
Çankaya'da Güzel Sanatlara Hazırlık Atölyesi Açılıyor... mask
Çankaya'da Güzel Sanatlara Hazırlık Atölyesi Açılıyor...
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL