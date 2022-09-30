30 Eyl 2022 - 11:29- Belediyeler G: 30 Eyl 2022 - 11:30

Pursaklar’da Zabıta Ekipleri Her An Halkın Hizmetinde...

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Vatandaşların, sağlığını ve huzurunu ön planda tutan Pursaklar Belediyesi, 7/24 hizmet esasına göre her an, her dakika ilçe sakinlerine hizmet veriyor.
Pursaklar’da Zabıta Ekipleri Her An Halkın Hizmetinde... mask
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Pursaklar Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yetki sorumluluk alanları içerisinde huzur, güven, düzeni sağlamak, ilçe halkına hoşgörü ve güler yüzle hizmet etmeye devam ediyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehrin dört bir yanındaki kontroller sırasında görsel kirlilik oluşturanlara duvarlara, elektrik direklerine, trafolara asılan ve kent estetiğini bozan afişleri kaldırırken, şehrin çeşitli yerlerindeki olumsuzluklara da anında müdahalede bulunuyor.

Önce insan mottosuyla hareket eden ekipler, sağlık koşullarını market ve pazar alanlarındaki denetimlerde pazarın ve tezgâhların düzeni, sebze ve meyvelerin uygun şartlarda satılıp satılmadığı, hijyen, temizlik, terazilerin uygunluğunu ve fiyat etiket kontrollerini de ara vermeden sürdürüyor. Ekipler ayrıca, iş yeri açma veçalışma ruhsatları, iş yeri denetimi ve gelen istek, talep ve şikâyetlere de anında geri dönüş yaparak oluşacak mağduriyetlerin önüne geçiyor. 

‘‘Zabıta personelimiz halkla iç içe olarak fedakârca, gece gündüz, özveriyle çalışmaya devam ediyor’’

Zabıta ekiplerinin belediyenin gören gözü ve işiten kulağı olduğunu belirten Başkan Ertuğrul Çetin; ‘‘Zabıta Müdürlüğümüzün önemli bir misyonu var. Zabıta personelimiz Pursaklar Belediyesi’ni en iyi şekilde temsil ediyor. Hemşehrilerimizle aramızda köprü olan, halkla iç içe, sorunlar karşısında fedakârca çalışan zabıta ekiplerimiz gece gündüz demeden özveriyle çalışmaya devam ediyor. Bu hizmet anlayışıyla deneyimli personelimiz ve teknik donanımızla 7 gün 24 saat ilçe halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz’’ dedi.

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30 Eyl 2022 - 11:29 - Belediyeler

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