Sincan’da “Mahalle Meclisi Toplantıları” Yeniden Başladı...

Göreve geldiğinden bu yana vatandaşların görüş ve önerilerini dinleyerek yol alan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, mahalle mahalle gezerek Meclis toplantıları düzenliyor. Daha önce 57 Mahallede düzenlediği meclis toplantılarıyla mahalle sakinlerini dinleyen ve onlarla fikir alışverişinde bulunan Başkan Ercan, bu yıl da Mahalle Meclisi toplantılarına yeniden başladı.

İLK DURAK ATATÜRK MAHALLESİ

Toplantıların ilki Atatürk Mahallesi 100. Yıl İlkokulunda gerçekleşti. 7’den 70’e her yaştan mahalle sakininin katıldığı Meclis Toplantısında Başkan Ercan’ı çocuklar sevinçle karşıladı. Başkan Yardımcıları ve Birim müdürlerinin de katıldığı toplantıda mahalle sakinlerinin istekleri dinlendi. Toplantının başında ilçede gerçekleştirilen çalışmalar ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgi veren Başkan Ercan kendisine yöneltilen soruları cevapladı, istekleri tek tek not aldı.

Başkan Ercan, “Sincanımızda ulaşmadığımız Mahalle, selamlaşmadığımız hemşehrimiz kalmasın diye Mahalle Meclisi Toplantılarımıza yeniden başladık. Tekrar başladığımız Mahalle Meclisi Toplantımızda sizlerle bir araya gelerek istek ve taleplerinizi karşılamak için tüm gayretimizle çalışıyoruz. Mahalle meclis toplantıları da bu açıdan herkesin her şeyi sorabildiği, konuşabildiği bir program” dedi.