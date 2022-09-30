30 Eyl 2022 - 12:03- Belediyeler G: 30 Eyl 2022 - 12:04

Sincan’da “Mahalle Meclisi Toplantıları” Yeniden Başladı...

ABONE OL Google News Sayfamız

İnsan odaklı belediyecilik anlayışıyla hareket eden Sincan Belediyesi, Mahalle Meclisi Toplantıları’na kaldığı yerden devam ediyor. Sincan’ın yarınları için vatandaşla buluşan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Mahalle Meclisi Toplantıları’na Atatürk Mahallesi’nden başladı.
Sincan’da “Mahalle Meclisi Toplantıları” Yeniden Başladı... mask
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Göreve geldiğinden bu yana vatandaşların görüş ve önerilerini dinleyerek yol alan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, mahalle mahalle gezerek Meclis toplantıları düzenliyor. Daha önce 57 Mahallede düzenlediği meclis toplantılarıyla mahalle sakinlerini dinleyen ve onlarla fikir alışverişinde bulunan Başkan Ercan, bu yıl da Mahalle Meclisi toplantılarına yeniden başladı.

İLK DURAK ATATÜRK MAHALLESİ 

Toplantıların ilki Atatürk Mahallesi 100. Yıl İlkokulunda gerçekleşti. 7’den 70’e her yaştan mahalle sakininin katıldığı Meclis Toplantısında Başkan Ercan’ı çocuklar sevinçle karşıladı. Başkan Yardımcıları ve Birim müdürlerinin de katıldığı toplantıda mahalle sakinlerinin istekleri dinlendi. Toplantının başında ilçede gerçekleştirilen çalışmalar ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgi veren Başkan Ercan kendisine yöneltilen soruları cevapladı, istekleri tek tek not aldı.

Başkan Ercan, “Sincanımızda ulaşmadığımız Mahalle, selamlaşmadığımız hemşehrimiz kalmasın diye Mahalle Meclisi Toplantılarımıza yeniden başladık. Tekrar başladığımız Mahalle Meclisi Toplantımızda sizlerle bir araya gelerek istek ve taleplerinizi karşılamak için tüm gayretimizle çalışıyoruz. Mahalle meclis toplantıları da bu açıdan herkesin her şeyi sorabildiği, konuşabildiği bir program” dedi.  

 

# Sincan’da “Mahalle Meclisi Toplantıları” Yeniden Başladı..., ankara, ankara sincan, sincan belediyesi
# ANKARA İLÇE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Atık Getirme Merkezi Keçiören’in Her Yerinde... mask
Atık Getirme Merkezi Keçiören’in Her Yerinde...
Pursaklar’da Zabıta Ekipleri Her An Halkın Hizmetinde... mask
Pursaklar’da Zabıta Ekipleri Her An Halkın Hizmetinde...
Pursaklar’da Öncelik Yayanın... mask
Pursaklar’da Öncelik Yayanın...
Çankaya'da 6. Kadın Yazarlar Haftası Başlıyor... mask
Çankaya'da 6. Kadın Yazarlar Haftası Başlıyor...
Altındağlı Kadınların Yeni Rotası: Kastamonu mask
Altındağlı Kadınların Yeni Rotası: Kastamonu
Ankara İlçeleri 2023! Ankara'da Kaç Tane İlçe Var? Ankara İlçeler Haritası ile Nüfusu Kaçtır, Merkezi Nerede? mask
Ankara İlçeleri 2023! Ankara'da Kaç Tane İlçe Var? Ankara İlçeler Haritası ile Nüfusu Kaçtır, Merkezi Nerede?
Keçiören'de Aşçı Kıyafetleriyle Devir Teslim... mask
Keçiören'de Aşçı Kıyafetleriyle Devir Teslim...
Keçiören Gönül Köşkü Huzurevi Bocce Takımı Turnuvalara Hazırlanıyor... mask
Keçiören Gönül Köşkü Huzurevi Bocce Takımı Turnuvalara Hazırlanıyor...
Çankaya'da Güzel Sanatlara Hazırlık Atölyesi Açılıyor... mask
Çankaya'da Güzel Sanatlara Hazırlık Atölyesi Açılıyor...
Şehir Hastanesinin Açılış Coşkusuna Pursaklar’da Ortak Oldu... mask
Şehir Hastanesinin Açılış Coşkusuna Pursaklar’da Ortak Oldu...
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Atık Getirme Merkezi Keçiören’in Her Yerinde... mask
Atık Getirme Merkezi Keçiören’in Her Yerinde...
Pursaklar’da Zabıta Ekipleri Her An Halkın Hizmetinde... mask
Pursaklar’da Zabıta Ekipleri Her An Halkın Hizmetinde...
Pursaklar’da Öncelik Yayanın... mask
Pursaklar’da Öncelik Yayanın...
Çankaya'da 6. Kadın Yazarlar Haftası Başlıyor... mask
Çankaya'da 6. Kadın Yazarlar Haftası Başlıyor...
Başkentin Kültür Varlıkları Kitap ve Kısa Film Oluyor... mask
Başkentin Kültür Varlıkları Kitap ve Kısa Film Oluyor...
NASA Apps Challenge Etkinliği Ankara'da! mask
NASA Apps Challenge Etkinliği Ankara'da!
Altındağlı Kadınların Yeni Rotası: Kastamonu mask
Altındağlı Kadınların Yeni Rotası: Kastamonu
Ankara'nın Hangi İlçelerinde KYK Yurdu Var? Ankara KYK Yurtları Kaç Kişilik? İşte Ankara KYK Yurt Adresleri ve Telefon Numaraları… mask
Ankara'nın Hangi İlçelerinde KYK Yurdu Var? Ankara KYK Yurtları Kaç Kişilik? İşte Ankara KYK Yurt Adresleri ve Telefon Numaraları…
Ankara İlçeleri 2023! Ankara'da Kaç Tane İlçe Var? Ankara İlçeler Haritası ile Nüfusu Kaçtır, Merkezi Nerede? mask
Ankara İlçeleri 2023! Ankara'da Kaç Tane İlçe Var? Ankara İlçeler Haritası ile Nüfusu Kaçtır, Merkezi Nerede?
MKE Ankaragücü Ne Zaman, Kim Tarafından Kuruldu! Ankaragücü'nün Kaç Kupası Var? Ankaragücü Başkanı ve Teknik Direktörü Kim? mask
MKE Ankaragücü Ne Zaman, Kim Tarafından Kuruldu! Ankaragücü'nün Kaç Kupası Var? Ankaragücü Başkanı ve Teknik Direktörü Kim?

30 Eyl 2022 - 12:03 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Atık Getirme Merkezi Keçiören’in Her Yerinde... mask
Atık Getirme Merkezi Keçiören’in Her Yerinde...
Pursaklar’da Zabıta Ekipleri Her An Halkın Hizmetinde... mask
Pursaklar’da Zabıta Ekipleri Her An Halkın Hizmetinde...
Pursaklar’da Öncelik Yayanın... mask
Pursaklar’da Öncelik Yayanın...
Çankaya'da 6. Kadın Yazarlar Haftası Başlıyor... mask
Çankaya'da 6. Kadın Yazarlar Haftası Başlıyor...
Altındağlı Kadınların Yeni Rotası: Kastamonu mask
Altındağlı Kadınların Yeni Rotası: Kastamonu
Keçiören'de Aşçı Kıyafetleriyle Devir Teslim... mask
Keçiören'de Aşçı Kıyafetleriyle Devir Teslim...
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL