30 Eyl 2022 - 12:45- Belediyeler G: 30 Eyl 2022 - 12:46

Mamak Belediyesinde Tam Açık Kapı Günü...

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Mamak Belediye Başkanı Murat Köse göreve geldiği günden bu yana vatandaşla araya mesafe koymak yerine onlarla bir arada olmaya, onların fikirlerini almaya özen gösterdi.
Mamak Belediyesinde Tam Açık Kapı Günü... mask
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Bugün Mamak Belediyesi’nde Tam Açık Kapı Günüydü. Katılımcı ve şeffaf yerel yönetim anlayışını hayata geçirmek amacıyla başlatılan programa Mamaklılar yine yoğun ilgi gösterdi. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Belediyeye gelen vatandaşları makamında ağırladı, onların istek ve önerilerini dinledi. 

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ile birebir görüşen vatandaşlar “Tam açık Kapı” uygulamasını hayata geçiren Başkan Murat Köse’ye teşekkürlerini iletti. Başkan Murat Köse,“Güzel Mamak’ımızda ulaşmadığımız, tek bir vatandaşımız kalmayıncaya dek bıkmadan, yorulmadan ve durmadan çalışacağız” dedi. 

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ”Ben doğma büyüme Mamaklıyım. Benim mahallem, benim semtim, benim ilçem, benim doğduğum, doyduğum yer göz bebeğim, evim Mamak’tır. Çarşıda, pazarda, tam  açık kapı gününde belediyede komşularım ve hemşerilerimle birlikteyiz.  İsteyen Mamaklı dilediği zaman bize ulaşabiliyor. Mamak’a gözümüz gibi bakmak da, her çocuğa, her gence, her kadına ve erkeğe, her yaşlıya ulaşmak da, onlara dokunmak da boynumuzun borcudur. Zira biz hep yüz yüze bakacağız, selamlaşacağız, muhabbet edeceğiz. Bu aşkla çalıştık, çalışıyoruz, çalışacağız. Öyle ki, şimdiden vaatlerimizi de sözlerimizi de aştık bile. Güzel Mamak’a yeni güzellikler kattık” dedi.

 

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30 Eyl 2022 - 12:45 - Belediyeler

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