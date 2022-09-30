30 Eyl 2022 - 13:22- Gündem G: 30 Eyl 2022 - 13:23

5 Siyasi Partiye Suç Duyurusu! İşte O Partiler...

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Anayasa Mahkemesi'nin, 5 siyasi partinin 2020 yılına yönelik mali denetimlerine ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
5 Siyasi Partiye Suç Duyurusu! İşte O Partiler... mask
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Anayasa Mahkemesi Başkanlığı; Devrim Hareketi Partisi, Cesur Düşünce Partisi, Ayyıldız Partisi, Anadolu Birliği Partisi ve Kuvayi Milliye Partisi'nin 2020 mali yılına ilişkin kesin hesabın denetimlerine yönelik kararları yayımladı.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarda, kesin hesap denetimlerinin gerçekleştirilemediği, bunun 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na aykırı olduğu ifade edilerek, bu partilerin 2020 yılı hesaplarının kabul edilmesinin mümkün olmadığına hükmedildi. Siyasi Partiler Kanunu'nun 111'inci maddesi uyarınca yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması kararlaştırıldı.

Söz konusu Resmi Gazete'de yayımlanan mali denetim raporlarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

Devrim Hareketi Partisi Mali Denetimi

Cesur Düşünce Partisi Mali Denetimi

Ayyıldız Partisi Mali Denetimi

Anadolu Birliği Partisi Mali Denetimi

Kuvayi Milliye Partisi Mali Denetimi

# 5 Siyasi Partiye Suç Duyurusu! İşte O Partiler..., Anayasa Mahkemesi Başkanlığı
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30 Eyl 2022 - 13:22 - Gündem

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