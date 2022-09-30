30 Eyl 2022 - 13:54- Gündem G: 30 Eyl 2022 - 13:55

ÇKS Başvuruları Artık e-Devlet'te...

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Çiftçi Kayıt Belgesi başvuruları bu gece e-Devlet üzerinden başlıyor. Konuyla ilgili detayları Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci açıkladı.
ÇKS Başvuruları Artık e-Devlet'te... mask
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Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, 2 milyon 171 bin 646 çiftçinin Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebileceği sistemi bu geceden itibaren hizmete açacaklarını söyledi. Çiftçi Kayıt Sistemi başvurularının e-devlet üzerinden yapılmasına ilişkin basın toplantısı düzenleyen Bakan Kirişci, 23 Eylül tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇKS Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin detaylarını anlattı.

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) yaptığı değişiklikle bazı aksaklıkları gidererek, dijitalleşme sayesinde bürokrasiyi azalttıklarını belirten Bakan Kirişci, Ziraat Odaların'dan her yıl alınan Çiftçi Belgesi şartının sadece ilk defa kayıt yaptıracaklar dışında kaldırıldığına vurgu yapılan yönetmelik değişikliği ile başvuru formlarındaki Muhtar - Aza imzaların da kaldırıldığını ifade eden Bakan Kirişci, yalnızca çiftçi imzasının yeterli olacağı kaydetti.

Önceki düzenlemede 1 Eylül ile sonraki yılın 30 Haziran tarihlerinde belirlenen müracaat süresi, üretim planlaması yapılabilmesi için başvurunun başladığı 31 Aralık'a alındığını, böylelikle başvuru süresinin 4 aya düşürüldüğünü ifade eden Bakan Kirişci, 31 Aralık'a kadar başvuruda bulunan çiftçiler, ürün değişikliklerini Şubat ayı içerisinde yapabilecekleri söyledi.

Bakan Kirişci, basın açıklaması ardından e-devlet üzerinden demoları gerçekleştirdi.

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30 Eyl 2022 - 13:54 - Gündem

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