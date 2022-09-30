Mamak'ta Bilim ve Teknoloji Buluşması’na Büyük İlgi...

TÜBİTAK’ın 4007 projesi çerçevesinde 3 gün sürecek “Bilim ve Teknoloji Buluşması”nda 49 farklı atölyede birçok etkinlik gerçekleştiriliyor. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, yetişkin ve öğretmen atölyelerinde, imza atılan bilimsel çalışmalar tanıtılıyor. “Bilim ve Teknoloji Buluşması”, katılımcılara yeni ufuklar çiziyor. Çok sayıda üniversiteden akademisyenin de katıldığı etkinliklere bilim ve teknolojiye meraklılar büyük ilgi gösterdi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bilim ve Teknoloji Buluşması”nın ilk gününde yaptığı konuşmada “Hem medeniyetimiz, hem dinimiz ilmin ne kadar önemli olduğunu örnekleriyle göstermektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız, “Türkiye doğu ve batıya ait ne varsa hepsini kucaklayan bağrına basan büyük medeniyet mirasının bugünkü varisi olarak yeni bir şahlanış içindedir.” demiştir. Ülkemiz muasır medeniyetlere ulaşma ilkesini gerçekleştirebileceğimize yürekten inanıyoruz. Bu anlamda belediyemizin imkanlarını gençlerimizin hizmetine sunuyoruz” dedi.

Mamak Belediyesi’nin kültür, bilim, sanat ve teknolojinin doğru kullanımına önem verdiğini belirten Başkan Murat Köse, “Kütüphanelerimiz, aile bilim ve sanat merkezlerimizle, yeni faaliyete geçirdiğimiz “füzyon” merkezimiz ile bilim ve teknoloji alanında gençlerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Yeter ki gençler gayret etsinler, yeter ki çalışsınlar. Bugün Üreğil Millet Bahçemizde “Bilim ve Teknoloji” buluşması gerçekleştiriyoruz. Bilimin ve teknolojinin ülkemizde ve tüm dünyada ahlaki ve insani değerlerden uzaklaşmadan insana ve insanlığa hizmet etmek için kullanılması duası ile etkinliğimizin hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.