Ankara’da Kültür ve Sanat Maratonu Başladı... Pazar ve Pazartesi Programları... Konser, Tiyatro, Opera...

Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Başkent Kültür Yolu Festivali’nin açılışını Gökyay Satranç Vakfı Müzesi’nde SICA üyesi ülkelerin büyükelçileriyle gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Satrancın tüm kültürleri kapsadığını hatırlatan Bakan Yardımcısı Yavuz, “Satranç gibi kadim bir oyunun kapsayıcılığını görüyoruz.

Bu etkinlik ülkelerarası ikili ilişkiler açısından da çok önemli. Son yıllarda SICA üyesi Kosta Rika, Guatemala, Dominik, El Salvador ve Panama gibi ülkelerle siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerimiz çok daha güçlü hale geldi. Turnuvaya katılan SICA ülkeleri ve Gürcistan büyükelçilerine Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirdiğimiz satranç turnuvasına katılımları için teşekkür ediyor, festivallerimizi ve ülkemizin güzelliklerini kendi ülkelerinde de anlatmalarını rica ediyorum” dedi.

Dominik Cumhuriyeti Büyükelçisi Elvis Antonio Alam Lora, açılışta yaptığı konuşmada SICA ile ilgili bilgi verirken, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ve Gökyay Satranç Vakfı yöneticilerine teşekkür etti. Açılışta konuşan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı da “Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında Ankara’nın tarihi bölgesinde sanatla kültürle dolu 23 gün geçireceğiz” diyerek festivalin ilk etkinliğinde olmaktan duyduğu memnuniyeti katılımcılarla paylaştı.

Açılışta, Türkiye Satranç Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Sedat Fırat ve Gökyay Yönetim Kurulu Başkanı Akın Gökyay da birer konuşma yaptı. Açılış konuşmalarının ardından katılımcılara piyano dinletisi sunuldu. Altı ülkeden 12 büyükelçinin katıldığı ve toplam beş tur sürecek Gökyay Satranç Vakfı Satranç Turnuvası’nın ödül töreni yarın (2 Ekim 2022, Pazar) gerçekleştirilecek.

Bakan Yardımcısı Yavuz 19. Şefik Bursalı Resim Yarışması Ödül Töreni’ne katıldı

Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, festival kapsamında Türk resim sanatında önemli yeri olan, yaşamı ve eserleriyle gençlere ilham veren Ressam Şefik Bursalı’nın anısına, günümüz sanat çalışmalarına destek vermek ve yeni eserler üretilmesini teşvik etmek amacıyla Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen resim yarışmasının sergisi ve ödül törenine de katıldı.

Bakan Yardımcısı Yavuz, 19’uncusu düzenlenen Şefik Bursalı Resim Yarışması’nı ilk kez bakanlık mekanları dışında bir yerde gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Yavuz, şunları söyledi:

“Bakanlığımız için son derece özel bir etkinliği Ankara Kalesi’nde gerçekleştirmek istedik. Emin Antik’te bu güzel etkinliğe ev sahipliği yaptı. Bakanlık olarak Şefik Bursalı Resim Yarışması gibi sanatın çok farklı alanında yarışmalar düzenliyoruz. Amacımız yeni eserler keşfetmek ve genç sanatçılara destek olmak. Yarışmamıza 627 eser katıldı. Dört eser başarı ödülü alırken, 45 eser de sergilenmeye layık görüldü. 19. Şefik Bursalı Resim Yarışması’na katılan tüm genç sanatçılarımıza, seçici kurulumuza ve sergimizi ağırlayan Emin Antik’e, Altındağ Belediye Başkanımız Asım Balcı’ya teşekkür ediyorum.”

Başkent Kültür Yolu Festivali’nde 73 mekânda 5 bini aşkın sanatçının katılımıyla 580 etkinlik gerçekleştirdiklerini hatırlatan Bakan Yardımcısı Yavuz, “Kültürün de sanatın da başkenti Ankara diyoruz” dedi. Bakan Yardımcısı Yavuz’un konuşmasının ardından sergi seçici kurulu üyeleri ve başarı ödülü alan sanatçılara plaketleri verildi.

Daha sonra Galeri Z’deki ‘Keçe Sanatı Sergisi’ ve ‘Selçuklu Ahşap Sanatı Sergisi’ni gezen Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz Bakan Yardımcısı Yavuz, Pari Sanat’taki ‘Karma Resim Sergisi’ni de ziyaret etti.

“Genç Buluşma ’22 Sergisi’ Açıldı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, akşam saatlerinde ise CerModern’deki ‘Genç Buluşma ‘22 Sergisi’ni gezdi. Bakan Yardımcısı Yavuz sergi gezisinin ardından yaptığı konuşmada, CerModern’e, sergi küratörü Atilla Güllü’ye ve genç sanatçılara teşekkürlerini iletti.

Bakan Yardımcısı Yavuz Cer Modern’deki ‘Dağ ve Deniz’ isimli fotoğraf sergisinin de açılışına katıldı. İki farklı disiplinden İtalyan sanatçılar Sissa Micheli ve Lorenzo Mariotti’yi bir araya getiren, dağ ve deniz temalarını zıtlıklar üzerinden anlatan serginin açılışında konuşan Bakan Yardımcısı Yavuz, “İtalya Büyükelçiliği’ne festivallerimize gösterdiği ilgi ve destek için minnettarım. Eminim ki İtalya’ya Yolculuk: Dağ ve Deniz Sergisi festivalimizin öne çıkan etkinliklerinden biri olacak” dedi.

Başkent Kültür Yolu Festivali hakkında detaylı bilgilere ve tüm programa https://baskent.kulturyolufestivalleri.com/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Başkent Kültür Yolu Festivali 2 Ekim 2022, Pazar Programı

Konser

Şahin Növresli Trio / CSO Ada Ankara Ana Salon – 20.00Jabbar & Deeperise / Gençlik Parkı – 20.00 Ratrobüs / Ankara Kale Kapısı – 20.00 Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu / Ankara Mevlevihanesi – 20.00

Tiyatro:

Ankara DT – Altın Kız / CSO Ada Ankara Açık Alan – Kamyon Tiyatrosu – 14.00Ankara DT – İzafiyet / Küçük Tiyatro – 20.00

Opera – bale – dans:

Hisseli Harikalar Kumpanyası / Ankara Resim ve Heykel Müzesi Türk Ocağı Salonu – 20.00

Söyleşi:

Gelenekten Geleceğe Çıkrıkçılar Yokuşu / CSO Ada Ankara Mavi Salon – 16.00

Çocuk etkinlikleri:

Karagöz Hacivat Gölge Oyunu Tasvir Yapım ve Oynatımı Atölyesi / Oda Tiyatrosu – 14.00Çocuk Eğitim ve Deneyim Etkinlikleri / Anadolu Medeniyetleri Müzesi – 10.00-12.00 ve 14:00-16:00Türk Pusat Müzesi ile Okçuluk Eğitimi ve Etkinliği / Roma Hamamı – 10.30-12.30Müze Hatıram Atölyesi / Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi – 11.00-13.00

Açık hava etkinlikleri:

Orhan Altıntuğlu ile Ulus Gezileri / Festival Rotası – 09.00-16.00Nazmi Kal İmza Günü / Galeri Z – 10.00Uluslararası Satranç Turnuvası / Gökyay Vakfı Satranç MüzesiGeleneksel El Sanatları Ebru Sanatı / Hacı Bayram Veli Camii – 14.00Geleneksel El Sanatları Kaligrafi Sanatı / Hacı Bayram Veli Camii – 14.00

Başkent Kültür Yolu Festivali 3 Ekim 2022, Pazartesi Programı

Konser:

Mariza / CSO Ada Ankara Ana Salon – 20.00Yamatolia, Türkiye-Japonya Müzikal Kültür Köprüsü / CSO Ada Ankara Mavi Salon – 20.30

Opera – bale – dans:

Tosca / Büyük Tiyatro – 20.00

Söyleşi:

Ankara Arkeolojik Kazı Çalışmaları Konferansları: Cebirli Kazısı, Prof. Dr. Mehmet Sağır / Anadolu Medeniyetleri Müzesi – 14.00Ankara'nın Kalbi Gölbaşı / CSO Ada Ankara Mavi Salon – 14.00Masal ve Hayat Bilgisi Söyleşisi / Güneş Galerisi – 14.30

Çocuk etkinlikleri:

Çocuk Eğitim ve Deneyim Etkinlikleri / Anadolu Medeniyetleri Müzesi – 10.00-14.00Cumhuriyet Müzesi Eğitim Etkinlikleri "Ebru Çalışması" / Cumhuriyet Müzesi – 10.00-11.00Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın: Afacanlar / Ankamall Cinemaximum – 11.00

Açık hava etkinlikleri:

Köşebaşı Canlı Tarih / Hamamönü Meydanı – 16.00Geleneksel El Sanatları Ebru Sanatı / Hacı Bayram Veli Camii – 14.00Geleneksel El Sanatları Tokat Kumaş Baskı / Hacı Bayram Veli Camii – 14.00Geleneksel El Sanatları Kaligrafi Sanatı / Hacı Bayram Veli Camii – 14.00