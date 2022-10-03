Başkent Kültür Yolu Festivali’nde Eğlence Devam Ediyor! İşte 3 Ekim Konser, Sergi, Söyleşi Etkinlik Programı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Başkent Kültür Yolu Festivali dün (2 Ekim 2022, Pazar) akşam Türkiye’nin en çok bilinen, izlenen ve sevilen müzikallerinden biri olan Hisseli Harikalar Kumpanyası’nı ağırladı. lFestiva kapsamında Ankara Resim ve Heykel Müzesi’nde izleyicileri ile buluşan Hisseli Harikalar Kumpanyası, izleyenleri 1980’lere götürdü.

Samsun Devlet Opera ve Balesi sanatçıları tarafından sahnelenen Hisseli Harikalar Kumpanyası’nda Anadolu’da turne yapan bir çadır tiyatrosunun assolisti başka bir gazinoya transfer olunca kumpanyanın yeni assolist arayışına girmesi ve bir köy ağasının yeni assoliste âşık olmasıyla gelişen olaylar konu ediliyor.

Türk tiyatrosunun büyük ustası Haldun Dormen’in yazdığı, Hababam Sınıfı filmi müziğiyle gönlümüze taht kuran, ünlü besteci Melih Kibar’ın bestelediği ve Çiğdem Talu’nun şarkı sözlerini yazdığı bu ünlü müzikal; ilk defa 1980 yılı mart ayında Egemen Bostancı yapımcılığı ve Haldun Dormen’in rejisiyle seyirci karşısına çıkmış, yalnızca o yıllarda 600’den fazla temsil yaparak tüm Türkiye’yi gezmiş ve Türk halkının büyük beğenisini kazanmıştı. Müzikal, yıllar içerisinde milyonlarca izleyici tarafından tanınan, bilinen ve sevilen bir efsaneye dönüşmüştü.

Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında dün akşam Küçük Tiyatro ise Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından sahneye koyulan Albert Einstein’ın hayat hikayesinin anlatıldığı ‘İzafiyet” oyununu ağırladı.

Başkent Kültür Yolu Festivali hakkında detaylı bilgilere ve tüm programa https://baskent.kulturyolufestivalleri adresinden ulaşabilirsiniz.

Başkent Kültür Yolu Festivali 3 Ekim 2022, Pazartesi Programı

Konser:

Mariza / CSO Ada Ankara Ana Salon – 20.00Yamatolia, Türkiye-Japonya Müzikal Kültür Köprüsü / CSO Ada Ankara Mavi Salon – 20.30

Opera – bale – dans:

Tosca / Büyük Tiyatro – 20.00

Söyleşi:

Ankara Arkeolojik Kazı Çalışmaları Konferansları: Cebirli Kazısı, Prof. Dr. Mehmet Sağır / Anadolu Medeniyetleri Müzesi – 14.00Ankara'nın Kalbi Gölbaşı / CSO Ada Ankara Mavi Salon – 14.00Masal ve Hayat Bilgisi Söyleşisi / Güneş Galerisi – 14.30

Çocuk etkinlikleri:

Çocuk Eğitim ve Deneyim Etkinlikleri / Anadolu Medeniyetleri Müzesi – 10.00-14.00Cumhuriyet Müzesi Eğitim Etkinlikleri "Ebru Çalışması" / Cumhuriyet Müzesi – 10.00-11.00Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın: Afacanlar / Ankamall Cinemaximum – 11.00

Açık hava etkinlikleri:

Köşebaşı Canlı Tarih / Hamamönü Meydanı – 16.00

Sergiler:

100’e 1 Kala - Beste Gürsu / Ankara Resim ve Heykel MüzesiDüşlerim Müzede / Ankara Resim ve Heykel MüzesiArt Meydan: Sanat Heryerde Sergisi / Ankara Resim ve Heykel MüzesiAnkara Keçisinin İzinde / Ankara Resim ve Heykel Müzesi

Başkent Kültür Yolu Festivali 4 Ekim 2022, Salı Programı

Konser:

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (Türkiye - Japonya Dostluk Konseri) / CSO Ada Ankara Ana Salon – 20:00Yücel Arzen – 71 / CSO Ada Ankara Tarihi Salon – 20:00

Tiyatro:

Ankara DT – İzafiyet / Küçük Tiyatro – 20:00

Söyleşi:

Ankara Müzeleri Yöneticileri Müze İşlevini ve Kentin Kültür Hayatı İçindeki Önemini Tartışıyor / Cumhuriyet Müzesi – 14:30Türkiye'nin Dünya Miras Alanları Söyleşisi: Aphrodisias Kazı Başkanı Prof. Dr. Bert Smith / Anadolu Medeniyetleri Müzesi – 14:00Türkiye’nin Dünya Miras Alanları Söyleşisi: Ani Arkeolojik Alanı Kazı ve Alan Başkanı: Doç. Dr. Muhammet Arslan / Anadolu Medeniyetleri Müzesi – 15:00Dil ve Edebiyat Söyleşileri: Prof. Dr. M. Fatih Köksal / Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi – 15:00 Ses, Nefes, Anne ve Masal / Güneş Galerisi – 14:30

Çocuk etkinlikleri:

Çocuklar İçin Tiyatro- Drama- Pandomim Atölyesi / Oda Tiyatrosu – 14:00Çocuk Eğitim ve Deneyim Etkinlikleri / Anadolu Medeniyetleri Müzesi – 10:00-14:00Cumhuriyet Müzesi Eğitim Etkinlikleri "Ebru Çalışması" / Cumhuriyet Müzesi – 10:00-11:00Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın: Afacanlar / Ankamall Cinemaximum – 11:00Sandık Sepet Ankara: İnteraktif Edebiyat ve Kültürel Miras Etkinliği / Ankara Kalesi

Açık hava etkinlikleri:

İnanç Yapıları Festival Rotası / Cumhuriyet Yapıları Festival Rotası / Festival Rotası – 13:00-16:00

Sergiler:

THK Üniversitesi İHAMER - Bulut Altı Avcı İnsansız Hava Aracı Projeleri / Türk Hava Kurumu Müzesi ve Paraşüt Kulesi