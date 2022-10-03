Çıkrıkçılar Yokuşu Belgeseli Başkent Kültür Yolu Festivali’nde! Ankara Çıkrıkçılar Yokuşu Nerede?

3 EKİM 2022- Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) bin yıllık Ahilik geleneğini Ankara’nın tarihi ve ticari değere sahip Çıkrıkçılar Yokuşu üzerinden anlattığı “Gelenekten Geleceğe Çıkrıkçılar Yokuşu” isimli etnografik belgeselinin “Başkent Kültür Yolu Festivali” kapsamındaki gösterimi, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ile ATO Başkan Yardımcısı ve Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz’ın katılımıyla yapıldı.

CSO Ada Ankara Mavi Salon’da gerçekleşen belgesel gösteriminin açılışında konuşan ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz, “Başkent Kültür Yolu Festivali” nin Ankara’nın kültür ve sanat hayatının yanı sıra ekonomisine de büyük katkı sağlayacağını belirterek, projeyi hayata geçirdiği için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na teşekkür etti. Yılmaz, “Ankara Ticaret Odası olarak yaptığımız çalışmalarla Başkent’in ekonomisine kültür ve sanat ekonomisi ile de katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

YILMAZ: “BİN YILLIK AHİLİK TEŞKİLATI’NIN 100 YILLIK ÇINARI OLARAK AHİLİK KÜLTÜRÜNÜN DEVAMI İÇİN SORUMLULUK ÜSTLENİYORUZ”

Ankara Ticaret Odası’nın Ahilik kültürünün devamını sağlayacak kurumların başında geldiğini kaydeden Yılmaz, “Ankara Ticaret Odası olarak bu muazzam kültürün zihinlere aktarılması için çalışmalar yapıyor, projeler hayata geçiriyoruz. Bunun en güzel yolu da sanattan geçiyor. Bin yıllık Ahilik Teşkilatı’nın 100 yıllık çınarı olarak Ahilik kültürünün devamı için sorumluluk üstleniyoruz. Adını yüzlerce yıl boyunca Ankara keçisinin tiftiğini dokuyan çıkrıklardan alan ve ahilik kültürünün hala yaşatıldığı Çıkrıkçılar Yokuşu ile ilgili hazırladığımız belgesel de bu çalışmalarımızdan biri.” diye konuştu.

YAVUZ: “FESTİVALİMİZ SADECE SANAT ETKİNLİKLERİNİ DEĞİL KÜLTÜRÜN HER ALANINA DOKUNAN, ŞEHRİMİZİ TANIMAMIZI YENİDEN SAĞLAYAN BİR ETKİNLİKLER SİLSİLESİ”

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz da, “Başkent Kültür Yolu Festivali”nin paydaşı olarak belgesel gösterimi ve paneli organize ettiği için Ankara Ticaret Odası’na teşekkür ederek başladığı konuşmasında, “Ulus’u, tarihi merkezimizi, Ankara Kalemizi yalnız bırakmamalı, mutlaka yaşatmalıyız. Festivalimiz sadece sanat etkinliklerini değil kültürün her alanına dokunan, şehrimizi tanımamızı yeniden sağlayan bir etkinlikler silsilesi. Ankara’nın tarihi katmanlarını yaşayabileceğimiz Ankara Kalesi’nden başlayıp, içinde bulunduğumuz CSO Binası’nda sonuçlanan 4.7 kilometrelik bir rota aslında Ankara’nın kültür rotası. Birkaç saatlik yürüme rotasında Roma’nın Ankara’sını da, Osmanlı’nın Ankara’sını, Cumhuriyetin Ankara’sını ve en son buraya geldiğinizde Çağdaş 21. yüzyılın Ankara’sını, dünyanın en iyi 10 salonundan bir tanesi olan CSO Ada Ankara’da görüyorsunuz. Yüzyıllar arasında seyahat etmek için bu 4.7 km’lik kültür rotasını yürümeniz gerekiyor sadece. Ankara’mız kadim tarihi, hikâyeleri ve kültürel mirası ile önemli bir kültür şehri.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Belgesel Yapımcısı ve AKK Kültür Sanat Çalışma Grubu Sözcüsü Mehlika Gider’in moderatörlüğünde gerçekleşen panel, AKK Kale Meclisi Başkanı Şevket Bülend Yahnici, Belgesel Yönetmeni Doç. Dr. Şükran Akpınar veKale bölgesinde işletme sahibi Hüseyin Pelit’in katılımlarıyla yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, “Başkent Kültür Yolu Festivali” kapsamında Bakanlığın festival için hazırladığı “Ankara Gül Destesi” kitabını panelistlere ve belgeseli hazırlayan ekibe hediye etti.

Belgesel gösterimine ATO Yönetim Kurulu Üyesi Nuh Acar da katıldı.