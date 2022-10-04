Başkentte 'Çiçeğim Takas’ Uygulaması Devam Ediyor...İşte Etkinlik Noktaları Ve Günleri...

Ankara Büyükşehir Belediyesi insan odaklı ve çevreye duyarlı projelere imza atmaya devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ile EGO Genel Müdürlüğü ve ANFA Bitki Evi’nin Başkentte bir ilke imza attığı “Çiçeğim Takas” uygulaması 26 Eylül tarihi itibarıyla yeniden başladı.

HAFTANIN 6 GÜNÜ AÇIK

26 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında öğrenci yoğunluğunun fazla olduğu Kurtuluş İstasyonu’nda açılan çiçek standının ikinci durağı Dikimevi İstasyonu oldu. Başkentliler; 8 Ekim Cumartesi gününe kadar açık kalacak stantta ellerindeki çiçek ve bitkileri takas edebilecek ya da bakımını yaptırabilecek.

ABB, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Bitkisel Uygulama Şefi Burak Taşkesti, uygulama ile ilgili şu bilgileri verdi:

“Çevre Koruma Daire Başkanlığı ile EGO Genel Müdürlüğü iş birliği ile başlattığımız çiçek takası uygulaması 26 Eylül’de ilk olarak Kurtuluş Metro İstasyonu’nda başladı. Dikimevi Metrosu’nda devam ediyor. Uygulamamızın amacı; vatandaşların çiçeklerinin değişimini sağlamak ve evlerindeki çiçeklerin bakımını yapmalarına destek olmak… Aynı zamanda çevre bilinci ve bitki bilimi hakkında farkındalık oluşturmak. İlerleyen haftalarda diğer metrolarımızda da stant açmaya devam edeceğiz. Çiçekseverler; pazar günleri hariç haftanın 6 günü 10.00 ile 18.30 saatleri arasında çiçeklerini gelip takas yapabilecekler.”

VATANDAŞLARDAN BÜYÜKŞEHİRE TEŞEKKÜR

Uzman personeller; vatandaşların çevreye duyarlılığını artırmak ve bitki bilimi konusunda farkındalık oluştururken, çiçek standına uğrayan vatandaşlara bitki yetiştirme konusunda bilgi paylaşımı da yapıyor.

Aralık ayına kadar sürdürülmesi planlanan ‘Çiçeğim Takas’ etkinliği birer haftalık aralıklarla şu noktalarda stant açmaya devam edecek:

-Dikimevi Durağı 3 Ekim Pazartesi- 8 Ekim Cumartesi

-İvedik Durağı 10 Ekim Pazartesi-15 Ekim Cumartesi

-Hastane Durağı 17 Ekim Pazartesi-22 Ekim Cumartesi

-Batı Merkez Durağı 24 Ekim Pazartesi-29 Ekim Cumartesi

-Eryaman 1-2 Durağı 31 Ekim Pazartesi-5 Kasım Cumartesi

-Fatih Durağı 7 Kasım Pazartesi-12 Kasım Cumartesi

-Çayyolu Durağı 14 Kasım Pazartesi-19 Kasım Cumartesi

-Kuyubaşı Durağı 21 Kasım Pazartesi-26 Kasım Cumartesi

-Dutluk Durağı 28 Kasım Pazartesi-3 Aralık Cumartesi