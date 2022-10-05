Mamak’ta Organik Tarım: Ata Tohumları Alınmaya Başladı...

Tarım kenti Mamak’ta kırsal çalışmalar devam ediyor. Ata tohumu tohum alma işlemleri yapılmaya başladı. Türkiye’nin tüm bölgelerinden getirilen ve ata tohumlarından yetiştirilen sebzelerden tohum alınıyor. Tek tek özenle toplanan organik sebzeler, birtakım aşamalardan geçecek ve tekrar yeni dönemde organik sebze tarımı için toprakla buluşacak.

“Atılan her adımla ülkemiz yeşillenecek”

Ekolojik Vadi projesi ile istihdam ve üretim olanaklarını arttırarak, bölge ekonomisini canlandırdıklarını vurgulayan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, bu projenin kent içi tarım uygulamaları ve organik tarım için Türkiye’ye model olması gerektiğini söyledi.

Organik tarıma büyük önem verdiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ısrarla üzerinde durduğu “Türk Tarımını Güçlendirme” ve “Ata Tohumu Yetiştirme” projesi kapsamında, bizler de ülkemizin tüm bölgelerinden getirdiğimiz ata tohumlarımızla yetiştirdiğimiz sebzelerimizi vatandaşlarımızın sofralarına ulaştırıyoruz. Organik tarım geleceğimize yön verecek. Atılan her adımla ülkemiz yeşillenecek” dedi.

Ata tohumundan üretilen sebzelerden kışlıklar hazırlanıyor

Öte yandan hasadı yapılan ata tohumu sebzeler, Mamak Belediyesi Kadın Kooperatifi (Makkop) aracılığıyla domates kurusu, salça, ezme ve turşu yapılarak satışa sunuluyor.