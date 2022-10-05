05 Eki 2022 - 09:21- Belediyeler G: 05 Eki 2022 - 09:22

Mamak’ta Organik Tarım: Ata Tohumları Alınmaya Başladı...

ABONE OL Google News Sayfamız

Mamak’ın Gökçeyurt Mahallesi’nde oluşturulan Ekolojik Vadi’de tarım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sebze hasadının ardından tohuma ayrılan organik sebzelerden ata tohumu alma işlemi yapılmaya başladı.
Mamak’ta Organik Tarım: Ata Tohumları Alınmaya Başladı... mask
+7
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Tarım kenti Mamak’ta kırsal çalışmalar devam ediyor. Ata tohumu tohum alma işlemleri yapılmaya başladı. Türkiye’nin tüm bölgelerinden getirilen ve ata tohumlarından yetiştirilen sebzelerden tohum alınıyor. Tek tek özenle toplanan organik sebzeler, birtakım aşamalardan geçecek ve tekrar yeni dönemde organik sebze tarımı için toprakla buluşacak. 

“Atılan her adımla ülkemiz yeşillenecek” 

Ekolojik Vadi projesi ile istihdam ve üretim olanaklarını arttırarak, bölge ekonomisini canlandırdıklarını vurgulayan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, bu projenin kent içi tarım uygulamaları ve organik tarım için Türkiye’ye model olması gerektiğini söyledi. 

Organik tarıma büyük önem verdiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ısrarla üzerinde durduğu “Türk Tarımını Güçlendirme” ve “Ata Tohumu Yetiştirme” projesi kapsamında, bizler de ülkemizin tüm bölgelerinden getirdiğimiz ata tohumlarımızla yetiştirdiğimiz sebzelerimizi vatandaşlarımızın sofralarına ulaştırıyoruz. Organik tarım geleceğimize yön verecek. Atılan her adımla ülkemiz yeşillenecek” dedi. 

Ata tohumundan üretilen sebzelerden kışlıklar hazırlanıyor 

Öte yandan hasadı yapılan ata tohumu sebzeler, Mamak Belediyesi Kadın Kooperatifi (Makkop) aracılığıyla domates kurusu, salça, ezme ve turşu yapılarak satışa sunuluyor.

# Mamak’ta Organik Tarım: Ata Tohumları Alınmaya Başladı..., ankara, ankara mamak, mamak belediyesi
# ANKARA İLÇE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Gölbaşı Belediyesi'nden Yüzde 100 Hibeli Buğday Desteği... mask
Gölbaşı Belediyesi'nden Yüzde 100 Hibeli Buğday Desteği...
Pilot Bölge Seçilen Gölbaşı’nda Deprem Anı Tahliye ve Toplanma Alanı Tatbikatı... mask
Pilot Bölge Seçilen Gölbaşı’nda Deprem Anı Tahliye ve Toplanma Alanı Tatbikatı...
Keçiören'de Asırlık Çınarlar Bowling İle Eğlendi... mask
Keçiören'de Asırlık Çınarlar Bowling İle Eğlendi...
Keçiören'de Minik Yürekler Can Dostlarla Buluştu... mask
Keçiören'de Minik Yürekler Can Dostlarla Buluştu...
Başkentte 'Çiçeğim Takas’ Uygulaması Devam Ediyor...İşte Etkinlik Noktaları Ve Günleri... mask
Başkentte 'Çiçeğim Takas’ Uygulaması Devam Ediyor...İşte Etkinlik Noktaları Ve Günleri...
Çankaya'da Kadın Yazarlar Haftası Başladı... mask
Çankaya'da Kadın Yazarlar Haftası Başladı...
Ertuğrul Başkan’dan Vatandaşlara Davet... mask
Ertuğrul Başkan’dan Vatandaşlara Davet...
Gölbaşı Belediyesi’nden Çocuklara Özel Bir Tiyatro... mask
Gölbaşı Belediyesi’nden Çocuklara Özel Bir Tiyatro...
Sincan Belediyesi Ağrı Dağı'nın Zirvesinde... mask
Sincan Belediyesi Ağrı Dağı'nın Zirvesinde...
Mamak’ta Organik Tarım: Ata Tohumları Alınmaya Başladı... mask
Mamak’ta Organik Tarım: Ata Tohumları Alınmaya Başladı...
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Türkiye'de En Yaşanabilir Şehirler Belli Oldu! Sıralamada Ankara'da Var! Çok Şaşıracaksınız... mask
Türkiye'de En Yaşanabilir Şehirler Belli Oldu! Sıralamada Ankara'da Var! Çok Şaşıracaksınız...
Keçiören'de Asırlık Çınarlar Bowling İle Eğlendi... mask
Keçiören'de Asırlık Çınarlar Bowling İle Eğlendi...
Gölbaşı Belediyesi'nden Yüzde 100 Hibeli Buğday Desteği... mask
Gölbaşı Belediyesi'nden Yüzde 100 Hibeli Buğday Desteği...
Pilot Bölge Seçilen Gölbaşı’nda Deprem Anı Tahliye ve Toplanma Alanı Tatbikatı... mask
Pilot Bölge Seçilen Gölbaşı’nda Deprem Anı Tahliye ve Toplanma Alanı Tatbikatı...
Fado Müziğinin Kraliçesi Mariza Ankaralıları Büyüledi! Başkent Kültür Yolu Festivali Tüm Coşkusuyla Devam Ediyor... mask
Fado Müziğinin Kraliçesi Mariza Ankaralıları Büyüledi! Başkent Kültür Yolu Festivali Tüm Coşkusuyla Devam Ediyor...
Başkentte 'Çiçeğim Takas’ Uygulaması Devam Ediyor...İşte Etkinlik Noktaları Ve Günleri... mask
Başkentte 'Çiçeğim Takas’ Uygulaması Devam Ediyor...İşte Etkinlik Noktaları Ve Günleri...
Keçiören'de Minik Yürekler Can Dostlarla Buluştu... mask
Keçiören'de Minik Yürekler Can Dostlarla Buluştu...
Çankaya'da Kadın Yazarlar Haftası Başladı... mask
Çankaya'da Kadın Yazarlar Haftası Başladı...
Ertuğrul Başkan’dan Vatandaşlara Davet... mask
Ertuğrul Başkan’dan Vatandaşlara Davet...
Sincan Belediyesi Ağrı Dağı'nın Zirvesinde... mask
Sincan Belediyesi Ağrı Dağı'nın Zirvesinde...

05 Eki 2022 - 09:21 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Mamak’ta Organik Tarım: Ata Tohumları Alınmaya Başladı... mask
Mamak’ta Organik Tarım: Ata Tohumları Alınmaya Başladı...
Keçiören'de Asırlık Çınarlar Bowling İle Eğlendi... mask
Keçiören'de Asırlık Çınarlar Bowling İle Eğlendi...
Pilot Bölge Seçilen Gölbaşı’nda Deprem Anı Tahliye ve Toplanma Alanı Tatbikatı... mask
Pilot Bölge Seçilen Gölbaşı’nda Deprem Anı Tahliye ve Toplanma Alanı Tatbikatı...
Gölbaşı Belediyesi'nden Yüzde 100 Hibeli Buğday Desteği... mask
Gölbaşı Belediyesi'nden Yüzde 100 Hibeli Buğday Desteği...
Keçiören'de Minik Yürekler Can Dostlarla Buluştu... mask
Keçiören'de Minik Yürekler Can Dostlarla Buluştu...
Başkentte 'Çiçeğim Takas’ Uygulaması Devam Ediyor...İşte Etkinlik Noktaları Ve Günleri... mask
Başkentte 'Çiçeğim Takas’ Uygulaması Devam Ediyor...İşte Etkinlik Noktaları Ve Günleri...
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL