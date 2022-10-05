Başkent Kültür Yolu Festivali "Türkiye-Japonya Dostluk Konseri"ne Ev Sahipliği Yaptı...

Başkent Kültür Yolu Festivali için Türkiye’ye gelen dünyaca ünlü Japon şefler Seiji Mukaiyama ve Etsuya Kitani yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Türkiye’de ilk kez ‘Tsunami’ senfonisini seslendirdi. Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında TUJİAD (Japon İş Adamları ile Ekonomik ve Kültürel İş Birliği Derneği) ile hayata geçirilen ‘Türkiye-Japonya Dostluk Konseri’, diplomatik ilişkilerde 100’üncü yıla doğru giden iki ülke arasında pandemi sonrası gerçekleşen en önemli kültürel etkinlik olma özelliğini taşıyor.

Japon şefler Mukaiyama ve Kitani, Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleşen konserde, Türkiye’de ilk defa seslendirilen ‘Tsunami Senfonisi’ ile dinleyicilere deprem ve tsunami notalarla anlatıldı. Türkiye Japonya Dostluk Konseri’nde şefler Seiji Mukaiyama-Etsuya Kitani ile solistler Nazlı Alptekin (Soprano), Hasan Alptekin (Bas), anlatıcı Halit Mızraklı ve koro şefi Elnara Kerimova yönetiminde TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosu da yer aldı.

Türklerin Anadolu’yu fethinin 1000 yıllık müzikal öyküsü ‘71’ yoğun ilgi gördü

Öte yandan CSO Ada Ankara Tarihi Salonu ise dün akşam ‘71’ isimli konsere ev sahipliği yaptı. Yücel Arzen ve Orkestrası’nın Cemalettin Kömürcü sanat yönetmenliğinde sahneye koyduğu 71, Türklerin Anadolu’yu fethinin ve yurt edinmesinin 1000 yıllık müzikal öyküsünü anlatıyor.

Başkent Kültür Yolu Festivali hakkında detaylı bilgilere ve tüm programa https://baskent.kulturyolufestivalleri.com/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Başkent Kültür Yolu Festivali 5 Ekim 2022, Çarşamba Programı

Konser:

Kristine Opolais - Murat Karahan / CSO Ada Ankara Ana Salon – 20:00Alaeddin Yavaşca’yı Anma Konseri / CSO Ada Ankara Tarihi Salon – 20:00Müslüm Gürses Şarkıları / Gençlik Parkı – 20:00Doğan Canku / CSO Ada Ankara Mavi Salon – 20:30

Tiyatro:

Ankara DT – İzafiyet / Küçük Tiyatro – 20:00

Söyleşi:

Türkiye’nin Dünya Miras Alanları Söyleşisi: Arslantepe Höyüğü Kazı Başkanı Doç. Dr. Francesca Restelli / Anadolu Medeniyetleri Müzesi – 14:00Millî Mücadelenin Kahraman Kadınları, İlknur Bektaş / Cumhuriyet Müzesi – 14:30Türkiye’nin Dünya Miras Alanları Söyleşisi: Efes Kazı Başkanı Prof. Dr. Sabina Ladsstatter / Anadolu Medeniyetleri Müzesi – 15:00Toplumsal Dönüşüm ve Türk Edebiyatı: Prof. Dr. Münire Kevser Baş / Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Güvercinlik Salonu – 14:00Büyük Taarruz‘un 100. Yılı Selim Erdoğan Söyleşisi / Kurtuluş Savaşı Müzesi – 14:00

Çocuk etkinlikleri:

Çocuklar İçin Tiyatro-Drama-Pandomim Atölyesi / Oda Tiyatrosu – 14:00Çocuk Eğitim ve Deneyim Etkinlikleri / Anadolu Medeniyetleri Müzesi – 10:00-14:00Cumhuriyet Müzesi Eğitim Etkinlikleri "Ebru Çalışması" / Cumhuriyet Müzesi – 10:00-11:00Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın: Afacanlar / Ankamall Cinemaximum – 11:00Sandık Sepet Ankara: İnteraktif Edebiyat ve Kültürel Miras Etkinliği / Ankara Kalesi

Sergiler:

İtalya’ya Yolculuk: Dağ ve Deniz / CerModern

Başkent Kültür Yolu Festivali 6 Ekim 2022, Perşembe Programı

Konser:

Tekfen Filarmoni ile Roby Lakatos & Ensemble / CSO Ada Ankara Ana Salon – 20:00Yedi Rengin Sesi / Ankara Resim ve Heykel Müzesi Türk Ocağı Salonu – 20:00 Jazz Expose: Burak Karaağaç Caz &Trio feat Zeynep Sazak / CerModern – 20:00Çağdaş Halk Ozanları Barış Manço ve Cem Karaca Konseri / Gençlik Parkı – 20:00Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu / Ankara Mevlevihanesi – 20:00

Tiyatro:

Ankara DT – İzafiyet / Küçük Tiyatro – 20:00

Opera-bale-dans:

Carmen / Büyük Tiyatro – 20:00

Söyleşi:

Satırbaşı Ankara Edebiyat Söyleşileri: Tarık Tufan / CSO Ada Ankara Mavi Salon – 14:00Ankara Arkeolojik Kazı Çalışmaları Konferansları: Ankara'da Roma Dönemi Oyunları, Prof. Dr. Abdurrahman Uzunaslan / Anadolu Medeniyetleri Müzesi – 14:00Dil ve Edebiyat Söyleşileri: Mustafa Çiftçi / Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi – 15:00Ankara Sohbetleri: 100 Yıllık Başkent Prof. Dr. Temuçin Faik Ertan / Türk Tarih Kurumu – 15:00

Çocuk etkinlikleri:

Çocuk Eğitim ve Deneyim Etkinlikleri / Anadolu Medeniyetleri Müzesi – 10:00-14:00Cumhuriyet Müzesi Eğitim Etkinlikleri "Çini Çalışması" / Cumhuriyet Müzesi – 10:00-11:00Türk Hava Kurumu Genç Kanatlar Model Uçak Atölyesi / Türk Hava Kurumu Müzesi Bahçesi – 11:00-17:00Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın: Afacanlar / Ankamall Cinemaximum – 11:00

Açık hava etkinlikleri:

Geleneksel El Sanatları Yumurta Kabuğu İşleme Sanatı / Hacı Bayram Veli Camii – 14:00Geleneksel El Sanatları Ebru Sanatı / Hacı Bayram Veli Camii – 14:00

Sergiler:

THK Üniversitesi İHAMER - Otonom İnsansız Kara ve Hava Aracı Projeleri / Türk Hava Kurumu Müzesi ve Paraşüt Kulesi