05 Eki 2022 - 20:36- Dizi Fragmanları G: 05 Eki 2022 - 20:37

Darmaduman Dizisi Uyarlama Mı? Darmaduman Dizisi Hangi Gün, Hangi Kanalda Yayınlanıyor? İşte Darmaduman Dizi Oyuncu Kadrosu

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FOX'un Merakla Beklenen Yeni Dizisi Darmaduman'ın İlk Tanıtımı Yayında! Yayınlandığı dönemde yediden yetmişe herkesi etkisi altına alan ‘Beverly Hills, 90210’un lokal uyarlaması ve FOX’un merakla beklenen yeni dizisi “Darmaduman”ın dikkat çeken ilk tanıtımı izleyiciyle buluştu.

Darmaduman Dizisi Uyarlama Mı? Darmaduman Dizisi Hangi Gün, Hangi Kanalda Yayınlanıyor? İşte Darmaduman Dizi Oyuncu Kadrosu mask
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Yayınlandığı dönemde yediden yetmişe herkesi etkisi altına alan ‘Beverly Hills, 90210’un lokal uyarlaması “Darmaduman”, FOX’ta seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Senaryosunu Damla Serim’in kaleme aldığı ve Deniz Yorulmazer’in yönetmen koltuğunda oturduğu Darmaduman dizisinin kadrosunda Mert Yazıcıoğlu, Hafsanur Sancaktutan, Aytaç Şaşmaz, Aslıhan Malbora, Necip Memili, Nur Fettahoğlu, Ali Önsöz, Meral Çetinkaya ve Metin Coşkun gibi birçok önemli isim yer alıyor.

Çekimleri İstanbul’da devam eden dizinin dikkat çeken ilk tanıtımı yayınlandı. Yıllar süren küslüğün ardından, İstanbul’daki baba evine dönmek zorunda kalan Harun ve ailesinin, değişen yeni hayatı ve çevresinden kesitler gördüğümüz tanıtım, diziye dair heyecanı artırırken oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

Gençlerin kendilerini, hayatı, arkadaşlığı ve aşkı keşfettikleri yolculuklarında yetişkinlerin de gençlikleriyle hesaplaşmalarını ve kendilerini yeniden bulma hikayelerinin anlatıldığı "Darmaduman", çok yakında FOX’ta seyirciyle buluşacak.
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05 Eki 2022 - 20:36 - Dizi Fragmanları

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