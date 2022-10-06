06 Eki 2022 - 11:21- Gündem G: 06 Eki 2022 - 11:22

TMO çeltik fiyatları güncellendi! Çeltik Alım Fiyatları Ton Başına 1000 Lira Artırıldı...

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Toprak Mahsulleri Ofisi, çeltik alım fiyatlarını ton başına bin lira arttırdı.
TMO çeltik fiyatları güncellendi! Çeltik Alım Fiyatları Ton Başına 1000 Lira Artırıldı... mask
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ANKARA (İGFA) - 2022 yılı çeltik hasadı Eylül ayı itibarıyla başladı.

İç ve dış piyasa gelişmeleri yakından takip edilmekte olup TMO çeltik alım fiyatlarının ton başına bin lira artırılmasına karar verildi.

TMO’ya bugüne kadar çeltik teslim etmiş olan tüm üreticilerin, güncellenen yeni alım fiyatından faydalanacağı ve geriye dönük fiyat farkı ödemelerin üreticilerimizin banka hesaplarına aktarılacağı kaydedildi.

Yapılan açıklamada, üreticilerin emeklerinin karşılığını vermek için tüm üreticilere yeni fiyatın hayırlı olmasını dilendi.
# TMO, çeltik fiyatları

06 Eki 2022 - 11:21 - Gündem

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TMO çeltik fiyatları güncellendi! Çeltik Alım Fiyatları Ton Başına 1000 Lira Artırıldı... mask
TMO çeltik fiyatları güncellendi! Çeltik Alım Fiyatları Ton Başına 1000 Lira Artırıldı...
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