TMO çeltik fiyatları güncellendi! Çeltik Alım Fiyatları Ton Başına 1000 Lira Artırıldı...

ANKARA (İGFA) - 2022 yılı çeltik hasadı Eylül ayı itibarıyla başladı.
İç ve dış piyasa gelişmeleri yakından takip edilmekte olup TMO çeltik alım fiyatlarının ton başına bin lira artırılmasına karar verildi.
TMO’ya bugüne kadar çeltik teslim etmiş olan tüm üreticilerin, güncellenen yeni alım fiyatından faydalanacağı ve geriye dönük fiyat farkı ödemelerin üreticilerimizin banka hesaplarına aktarılacağı kaydedildi.
Yapılan açıklamada, üreticilerin emeklerinin karşılığını vermek için tüm üreticilere yeni fiyatın hayırlı olmasını dilendi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.