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ABB’den Atatürk’ün Ankara Hemşeriliğinin 100. Yılına Coşkulu Kutlama... Melek Mosso Konseri...

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Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara Hemşeriliğinin Kabulü’nün 100. yıl dönümü Başkentte büyük bir coşkuyla kutlandı.

ABB’den Atatürk’ün Ankara Hemşeriliğinin 100. Yılına Coşkulu Kutlama... Melek Mosso Konseri... mask
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara Hemşeriliğinim Kabulü’nün 100. yılını Başkentte büyük bir coşkuyla kutladı. Atatürk Özel Gösterisi ve Melek Mosso konserinde vatandaşlar gurur ile heyecanı aynı anda yaşarken, ABB Başkanı Mansur Yavaş da kutlama mesajında, “Ankara Atatürk’le uyur, Atatürk’le uyanır; onunla hemşeri olmanın gururunu taşır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara Hemşeriliğinin Kabulü’nün 100. yılı kutlu olsun” ifadelerini kullandı. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yenimahalle Belediyesi ve Ankara Kulübü Derneği; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara Hemşeriliğinin 100. yıl dönümüne özel bir program hazırlayarak, Başkentlilere gurur dolu anlar yaşattı. ABB ev sahipliğinde düzenlenen programa; siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu ve dernek temsilcileri, belediye başkanları, meclis üyeleri, ABB bürokratları ve çok sayıda vatandaş katıldı. 

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ABB Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı kutlama mesajında “Ankara Atatürk’le uyur, Atatürk’le uyanır; onunla hemşeri olmanın gururunu taşır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara Hemşeriliğinin Kabulü’nün 100. yılı kutlu olsun” ifadelerini kullandı. 

BAŞKENTLİLERİN HEMŞEHRİSİ “GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK”

Atatürk Spor Salonu’nda Yenimahalle Belediyesi TUBİL Halk Dansları Topluluğu ve Ankara Kulübü Seğmenlerinin “Atatürk Özel Gösterisi” ile unutulmaz anlar yaşandı. Kutlamalar, sevilen sanatçı Melek Mosso’nun konseriyle taçlandı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren ABB Genel Sekreter Yardımcısı Baki Kerimoğlu, “Bugün 5 Ekim bundan tam 100 yıl önce ülkemizin kurucusu, kurtarıcısı büyük Atatürk’e Ankaralılar hemşerilik beratı vermiştir. Bizler Atatürk’ün hemşerimiz olmasından büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz. Bize Ankaralılar olarak kıymetli sorumluluklar ve yükümlülükler yüklemektedir. Büyük Atatürk Ankara’nın her türlü alanda gelişmesi için gayret ve çaba göstermiştir. ABB olarak kurtarıcımız, kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk’ün başkentinin dünyanın en gelişmiş başkenti olması için Başkanımız Mansur Yavaş öncülüğünde çalışıyoruz. Ankara örnek bir Başkent olacaktır” dedi.

5 Ekim 1922 tarihinin Ankara ve Ankaralılar için çok önemli olduğunu söyleyen Kültür Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Bozkurt ise şunları söyledi:

“Bugün Atatürk’e Hemşerilik Beratının verilişinin 100. yılı. Biz de çok özel bir konserle Ankaralıların karşısındayız. Bu etkinliğimizi Ankara Kulübü ve Yenimahalle Belediyesi ile ortaklaşa olarak gerçekleştiriyoruz. Ankaralılar gibi biz de Ankaralıyız, Ankara’nın hemşerisiyiz. Cumhuriyetin başkentinde bunu bir kez daha ilan ediyoruz. Cumhuriyet ilelebet devam edecektir. Yaşasın Cumhuriyet…”

Hemşeri gününün Ankara’nın tarihi öneme sahip günlerinden olduğunu belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Ankara Kulübümüz, Büyükşehir Belediyemiz ve Yenimahalle Belediyemizle beraber güzel bir sanatçımızla birlikte bugünü kutluyoruz. Ben bu hemşerilik gününü de Ankara’nın tarihi günlerinden önemli bir gün olduğunu inanarak yapıyoruz. Atatürk’e hemşerilik beratının verildiği günü coşkuyla kutluyoruz” derken, Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan şöyle konuştu:

“Ankara’mız Başkentimiz Atatürk ve Cumhuriyet şehri. Ankara’da bozkır çiçeklerinden çok bozkır havasından çok bu şehir Atatürk ve Cumhuriyet kokar. Dolayısıyla dünya döndükçe de bu devam edecek Ankaralıların Atatürk sevgisi. Ankara Atatürk’tür, Ankara Cumhuriyet’tir ve üçü bir bütündür. Biz bu sevgiyi ilelebet sürdüreceğiz, Ankara olarak Seğmenler olarak, Başkent olarak…”

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06 Eki 2022 - 12:28 - Gündem

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