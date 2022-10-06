TSYD Ankara Şubesi’nden Gençlerbirliği’ne “Hayırlı Olsun” Ziyareti! Niyazi Akdaş Kimdir?

Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi (TSYD) yönetimi, Gençlerbirliği yeni yönetimini ziyaret etti. TSYD Ankara Şubesi Başkanı Murat Tarhan, Asbaşkan Bülent Karadaş, Mali İşler Sorumlusu Timuçin Nalbant, Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Kemal Erkılıç ve idari çalışan Figen Asiler’in yer aldığı heyet, Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş’ı kulüp binasında ziyaret ederek “hayırlı olsun” dileklerinde bulundu.

Yapılan ziyarette Gençlerbirliği Başkan Vekili Kubilay Güvenç ve İdari İşlerden Sorumlu Asbaşkan Mehmet Soylu da yer aldı. TSYD Ankara Şubesi yönetiminin yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş, yeni yönetimin yapacağı projeler konusunda da TSYD Ankara Şubesi yönetimiyle fikir alışverişinde bulundu.

Gençlerbirliği’nin bir marka olduğuna vurgu yapan Başkan Akdaş, “Gençlerbirliği altyapısıyla her zaman bir marka olmuş bir kulüptü bundan sonra da olmaya devam edecek. Buradan bir Arda gitti (Arda Güler) ama altyapımızda daha onlarca Arda var. Biz bu değerlerimize sahip çıkacağız. Kongredeki konuşmamda da söylemiştim şimdi de söylüyorum biz bu kulübe sahip çıkmaya, değer katmaya geldik” şeklinde konuştu.

Gençlerbirliği’nde yeniden başkanlığa seçilen Niyazi Akdaş’ı tebrik eden ve hayırlı olsun dileklerinde bulunan TSYD Ankara Şubesi Başkanı Murat Tarhan, Ankara basını olarak da her zaman Ankara takımlarının ve Gençlerbirliği’nin yanında olduklarının mesajını verdi.