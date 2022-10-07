Çankaya'da Güneş Enerjisi ile Çalışan ve Konuşan “Mobil Atık Getirme Merkezi” Hizmete Girdi...

Güneş enerjisiyle çalışan yeni konteynerler, Çankaya'nın merkezi 30 bölgesinde geri dönüşüm için çalışacak. Çankaya Belediyesi çevreye duyarlı projelerine bir yenisini ekledi. Çankaya’da geri dönüşebilir atıkların toplandığı yeni “Mobil Atık Getirme Merkezleri” ilçede 30 farklı bölgede hizmete girdi. Tamamen Çankaya Belediyesi mühendisleri ve çalışanları tarafından tasarlanan dijital, hareket sensörlü ve konuşan Mobil Atık Getirme Merkezleri güneş enerjisi ile çalışıyor.

"DÖNÜCEM BEN SANA"

Sensörleri sayesinde dokunmadan açılan döner kapaklı yapıya sahip dev konteynerler, Çankayalıları uygun geri dönüşüm kutuları için de yönlendiriyor. Vatandaşların, plastik, kağıt, karton, metal, cam, bitkisel atık yağ, elektronik atık ve atık pillerini bırakabilecekleri bölmelerden oluşan atık toplama noktaları geri dönüşüme önemli katkı sağlayacak.

"Dönücem Ben Sana" sloganı yazılı konteynerlerden Mobil Atık Getirme Merkezi, Ahlatlıbel Atatürk Parkı, Turan Güneş Bulvarı Üstgeçit Altı, 100. Yıl Çankaya Evi, Anıtpark, Demirtepe Ankaray İstasyonu, Koru Mahallesi, Esat Pazaryeri üstü Özgürlük Meydanı ve Kızılay’ın da yer aldığı 30 merkezi bölgede Çankayalılara hizmet verecek.

"ÖNCÜ ROLÜMÜZ DEVAM EDİYOR"

Geri dönüşümün gün geçtikçe daha da önem kazandığını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Çevre ve geri dönüşüm konusundaki öncü rolümüzü sürdürüyoruz. Yeni dijital 30 Mobil Atık Getirme Merkezimizi kurduk. Kendi imkan ve ekipmanımızla hazırladığımız atık toplama mekanizmalarının sayısını kısa süre içinde daha da arttıracağız. Geri dönüşüm çevreyi ve hayatı yeniden kazanmaktır. Vatandaşlarımızı bu konuda daha teşvik edici çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.