İstanbul'da 8 İlçede Yeni Yabancı Kaydı Yapılmayacak! Bakan Soylu Açıkladı... İşte O İlçeler!

İstanbul İl Göç Müdürlüğü'nde düzenlenen 'Göç' konulu basın toplantısına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da eşlik etti. Toplantıda konuşan Bakan Soylu Türkiye'deki Suriyeli sayısının 3 milyon 646 bin 278, koruma kapsamında kalanların sayısının da 321 bin 52 olduğunu açıkladı.

İstanbul'daki Suriyeli sayısının ise 551 bin 829 olduğunu ifade eden Bakan Soylu, İstanbul'un 8 ilçesinde yeni yabancı kaydı yapılmayacağını duyurdu.

Soylu;

Küçükçekmece,

Başakşehir,

Bağcılar,

Avcılar,

Bahçelievler,

Sultangazi,

Esenler,

Zeytinburnu'nda ikamet izinleri kapandı. Bu ilçelerde yeni yabancı kaydı yapılmayacak" dedi.