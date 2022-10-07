İstanbul'da 8 İlçede Yeni Yabancı Kaydı Yapılmayacak! Bakan Soylu Açıkladı... İşte O İlçeler!

İstanbul İl Göç Müdürlüğü'nde düzenlenen 'Göç' konulu basın toplantısına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da eşlik etti. Toplantıda konuşan Bakan Soylu Türkiye'deki Suriyeli sayısının 3 milyon 646 bin 278, koruma kapsamında kalanların sayısının da 321 bin 52 olduğunu açıkladı.
İstanbul'daki Suriyeli sayısının ise 551 bin 829 olduğunu ifade eden Bakan Soylu, İstanbul'un 8 ilçesinde yeni yabancı kaydı yapılmayacağını duyurdu.
Soylu;
Küçükçekmece,
Başakşehir,
Bağcılar,
Avcılar,
Bahçelievler,
Sultangazi,
Esenler,
Zeytinburnu'nda ikamet izinleri kapandı. Bu ilçelerde yeni yabancı kaydı yapılmayacak" dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.